Δύο νέα βίντεο δίνουν την αφορμή για άφθονο γέλιο… Στο επίκεντρο, ένας σερβιτόρος και ένας κούριερ.

Η δουλειά θέλει καλοπέραση και διασκέδαση, όπως αποδεικνύουν και οι πρωταγωνιστές των δύο βίντεο που στάθηκαν αφορμή για άφθονο γέλιο, καθώς ένας σερβιτόρος και ένας κούριερ, δείχνουν να απολαμβάνουν κάθε λεπτό στο χώρο εργασίας τους και μάλλον όχι άδικα!

Στο πρώτο απόσπασμα, ένας σερβιτόρος, φαίνεται πως έγινε viral όταν καταγράφηκε να μεταφέρει τέσσερις παγωμένες μαργαρίτες στοιβαγμένες στο κεφάλι του και όλα αυτά ενώ λικνιζόταν στο ρυθμό της μουσικής, χωρίς να χάνει το χαμόγελό του.

Η δοκιμασία, στέφτηκε με επιτυχία, καθώς όπως όλα δείχνουν οι πελάτες γεύτηκαν τις μαργαρίτες, χωρίς να τις… λουστούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfk4xv4r5xdd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, ένα ακόμη βίντεο κάνει το γύρω του διαδικτύου, καθώς κάμερα, καταγράφει το κέφι και τα ταλέντα του κούριερ που το ρίχνει στο χορό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως φαίνεται ο υπάλληλος της μεταφορικής, φτάνει το δέμα στο σημείο αποστολής, το τοποθετεί στο έδαφος, κάνει και μία στροφή. Μένει στο σημείο λίγα δευτερόλεπτα ακόμη και εν αγνοία του, συνεχίζει να επιδεικνύει τα ταλέντα του στον χορό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfk25koxdbmx?integrationId=40599y14juihe6ly}