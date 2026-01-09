«Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αλλά και κατά τη διάρκεια που είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες αρχές του κράτους

Ερωτηθείς για το βίντεο που κυκλοφόρησε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε: «Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες αρχές του κράτους».

Συνέχισε λέγοντας ότι «το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανέναν μα σε κανένα δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι «η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων την οποια ξεκίνησα από την πρώτη ημέρα θα την συνεχίσω. Θα την συνεχίσω γιατί είναι προς όφελος της χώρας μας. Και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα». Και είδαμε και σήμερα, είπε, τα αποτελέσματα της επίσκεψής μου στις ΗΠΑ με την ανακοίνωση αμερικανικών επενδύσεων στην χώρα μας.

«Και ναι μέσα στο πλαίσιο αυτών των επενδύσεων αυτές οι εταιρείες που έρχονται ναι πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το κράτος, θέλω να το επαναλάβω, για το κράτος. Και το κάνουν σε τομείς της υγείας, του κράτους πρόνοιας της άμυνας και σε πολλούς άλλους τομείς», κατέληξε ο Πρόεδρος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjxjcd62xk1?integrationId=40599y14juihe6ly}