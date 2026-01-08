Το βίντεο ελέγχεται για την αυθεντικότητά του. Η απάντηση της κυβέρνησης.

Πολιτική αναταραχή στην Κύπρο, από βίντεο του οποίου ελέγχεται η αυθεντικότητά του, και δείχνει τον πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη, τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους και τον διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργο Χρυσοχό.

Στο βίντεο ακούγονται συνομιλίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων, αλλά και τους μηχανισμούς απόκτησης πρόσβασης στο περιβάλλον του Νίκου Χριστοδουλίδη αναφορικά με… επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Το υλικό έχει καταγραφεί με κρυφή κάμερα, κατά τη διάρκεια συνομιλιών ιδιωτικού χαρακτήρα.

Το επίμαχο βίντεο

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να ξεπεραστεί το όριο, ‘’κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά’’».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να λέει για τους διαύλους επικοινωνίας στο προεδρικό μέγαρο. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο» ακούγεται στο βίντεο χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, προστίθεται ότι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

«Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει ο Χρυσοχός, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν την φιλενάδα μου». Το ίδιο άτομο φέρεται ακόμα να δηλώνει: «Μπορώ να του μιλώ ελεύθερα. Τον βλέπω κάθε δυο βδομάδες», προσθέτοντας πως οι συναντήσεις δεν είναι δημόσιες για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις πως «για αυτό τον βοηθά».

Η απάντηση της Κυπριακής Κυβέρνησης

Σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης τόνισε ότι «τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ» και συνεχίζει: «Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

Πήγες πάντως της Κυπριακής Κυβέρνησης με τις οποίες συνομίλησε το Dnews βλέπουν πίσω από το βίντεο «ρωσικό δάκτυλο» και συγκεκριμένα συμφέροντα.

Η δήλωση Λακκοτρύπη

«Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζεται να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής: Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου».

Έλεγχος και για τη σύζυγο του Νίκου Χριστοδουλίδη

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοέμβριο του 2025 ολοκληρώθηκε από το γραφείο του Γενικού Ελεγκτή στην Κύπρο και ο έλεγχος του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, τον οποίο ελέγχει η σύζυγος του Νίκου Χριστοδουλίδη με τις επισημάνσεις να είναι εξαιρετικά ανησυχητικές και στο κλίμα των σημερινών «αποκαλύψεων».

Σύμφωνα με το πόρισμα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας: «Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλα φιλανθρωπικά ταμεία: Ιδρύθηκε με Νόμο, τα έσοδα του προέρχονται αποκλειστικά από ιδιωτικές εισφορές, διοικείται από Επιτροπή με Πρόεδρο την/τον σύζυγο του/της εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας, το Γενικό Λογιστή (Ταμία) και τους Γενικούς Διευθυντές τριών Υπουργείων (Μέλη).

Οι εν λόγω ιδιαιτερότητες του Φορέα, δημιουργούν, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, ιδιάζουσα σχέση: Ο/Η σύζυγος της/του Προέδρου του Φορέα είναι ο/η εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας , που λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις ιδιωτικές εταιρείες – εισφορείς.

Βέβαια, η εν λόγω ιδιάζουσα σχέση δεν προκύπτει με ευθύνη των εμπλεκόμενων (Φορέα, εισφορέων, εκτελεστικής εξουσίας) αφού οι σχετικές ρυθμίσεις καθορίστηκαν με το Νόμο το 2014 (Ν. 156(Ι)/2014).

Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου σημαντικές εισφορές καταβλήθηκαν από εταιρείες οι οποίες είχαν κάποιας μορφής οικονομική δραστηριότητα με το κράτος, π.χ. εταιρεία που διαβουλευόταν με το κράτος για συμβόλαιο αρκετών εκατομμυρίων, την ίδια περίοδο κατέβαλε εισφορά στο Φορέα.

Οι περιπτώσεις αυτές δεν υποδηλώνουν από μόνες τους σκοπιμότητα. Ούτε είναι ασύνηθες, ιδιωτικές εταιρείες, στα πλαίσια του κοινωνικού τους έργου, να ενισχύουν ένα φιλανθρωπικό φορέα. Αυτό που ιδιαίτερα προβληματίζει είναι η ύπαρξη παραγόντων, οι οποίοι μόνοι τους ή συνδυαστικά, μπορούν να υπονομεύσουν τη δημόσια εμπιστοσύνη των πολιτών. Η Υπηρεσία μας κρίνει ότι το υφιστάμενο σύστημα λειτουργίας και διαχείρισης του Φορέα δεν επαρκεί για να διασφαλίσει τη θεσμική ακεραιότητα που απαιτείται στις περιπτώσεις όπου η φιλανθρωπία διασταυρώνεται με την πολιτειακή εξουσία. Θεωρούμε ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια. Προς αυτή την κατεύθυνση η Υπηρεσία μας υποβάλλει συγκεκριμένη σύσταση (βλ. σημείο 1.23 στη Σύνοψη). Βέβαια μπορούν να εξετασθούν και να εφαρμοσθούν άλλα εναλλακτικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος τα οφέλη λειτουργίας του Φορέα να επισκιάζονται από δημόσια αμφισβήτηση».

Οι αντιδράσεις

Αννίτα Δημητρίου (πρόεδρος ΔΗΣΥ)

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο».

Στέφανος Στεφάνου (Γενικός Γραμματέας ΑΚΕΛ)

«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση, που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε».

Νικόλας Παπαδόπουλος (πρόεδρος ΔΗΚΟ)

«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενο του.»

Ειρήνη Χαραλαμπίδου (βουλευτής)

«Αν κατάλαβα καλά, παρακολουθούμε ένα σοκαριστικό βίντεο, που το βλέπουμε και δεν πιστεύουμε γιατί πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση με τους περί αυτής επιχειρηματίες! Πρέπει άμεσα να υπάρξει τοποθέτηση γιατί θα έχουμε χειρότερα από την παραίτηση του Βοηθού και τα τραγελαφικά! Τώρα υπάρχει και εικόνα. Είναι αληθές; Ή όχι;»

Η κ. Χαραλαμπίδου κάλεσε ονομαστικά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, να δώσει εξηγήσεις.

Αλεξάνδρα Ατταλίδου (βουλευτής)

«Πολύ καλά αρχίζει η Προεδρία μας Νίκο Χριστοδουλίδη. Όταν σας μιλούσαμε για διαφάνεια μας λέγατε τοξικούς!»

Χρίστος Χριστοφίδης (βουλευτής)

«Κυκλοφορεί ένα σοκαρίστικο βίντεο που εμφανίζει το Προεδρικό σε ποινικά κολάσιμες πράξεις διαφθοράς και όχι μόνο. Ο Πρόεδρος έχει ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, όχι να δώσει γενικόλογες θεωρίες, αλλά να απαντήσει σημείο προς σημείο στα όσα αναφέρονται από στενούς του συνεργάτες και άλλους. Τα μισά να αληθεύουν από εκείνα που περιλαμβάνονται στο βίντεο, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτικό σεισμό στην ιστορία της χώρας. Περιμένουμε λεπτομερείς εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Άριστος Δαμιανού (βουλευτής)

«Όσα καταγράφονται στο βίντεο που κυκλοφορεί εγείρουν πελώρια ηθικά, πολιτικά, θεσμικά και νομικά ζητήματα γύρω από το κεφάλαιο διαπλοκή και διαφθορά. Η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί αμέσως! Οι πολίτες δικαιούνται να ακούσουν την εκδοχή της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. ΣΗΜΕΡΑ!»