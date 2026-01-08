Είναι ξεκάθαρο ότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα χρειαζόμαστε κάθαρση στο πολιτικό μας σύστημα, αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Είδα το βίντεο σχετικά με το ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ στην Κύπρο και ειδικά για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Δεν με εκπλήσσει καθόλου, όχι λόγω κυνισμού, αλλά επειδή άλλοι πολιτικοί αρχηγοί στη Λευκωσία μού είχαν πει πώς λειτουργεί το όλο σύστημα τότε που εγώ πάλευα για αυτό το θέμα στην Ελλάδα» αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στην ανάρτησή του συνεχίζει: «Φανταστείτε πόσο ευάλωτος είναι ένας Πρόεδρος ή Πρωθυπουργός όταν υπάρχει ροή μαύρου χρήματος προς εκείνον και τη σύζυγό του. Ή και «άσπρου» χρήματος μέσω τριγωνικών συναλλαγών. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα ποσά που ακούτε στο βίντεο για την Κύπρο, πολλαπλασιάστε τουλάχιστον επί 10.

»Σε προσωπικό επίπεδο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν πάντα φιλικός στις θεσμικές μας συναντήσεις. Σε πολιτικό επίπεδο, διατηρούσα πάντα τις επιφυλάξεις μου μετά την απομάκρυνση του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Ο μόνος έντιμος δρόμος για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη είναι ο δρόμος που δεν έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: η παραίτησή του» αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Προσθέτει ακόμα πως «Έκτοτε, ο Οδυσσέας έχει ιδρύσει το δικό του κίνημα, το Άλμα, και αγωνίζεται για τη διαφάνεια στη Μεγαλόνησο. Είμαι υπερήφανος που, όταν ήρθε η ώρα, ο Οδυσσέας και το Άλμα επέλεξαν τους Ευρωπαίους Δημοκράτες ως την ευρωπαϊκή τους οικογένεια. Είναι ξεκάθαρο ότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα χρειαζόμαστε κάθαρση στο πολιτικό μας σύστημα. Στηρίζουμε τον Οδυσσέα και το Άλμα στον αγώνα τους» καταλήγει η ανάρτηση Κασσελάκη.

