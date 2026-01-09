H Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος, σε μία θριαμβευτική πρεμιέρα. Οι Τετάρτες ξεκίνησαν και υπόσχονται βελούδινες νύχτες που θα γράψουν ιστορία!

Θριαμβευτική πρεμιέρα για τον Τάκη Ζαχαράτο και την Έλενα Παπαρίζου στο NOX!

Με τεράστια επιτυχία, ασφυκτικά γεμάτο NOX και ένα κοινό που χειροκροτούσε όρθιο και ασταμάτητα, πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του «The Velvet Night», εγκαινιάζοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τις Τετάρτες στο NOX – The Cabaret Edition!

Μια πρεμιέρα που δεν έμοιαζε με καμία άλλη και επιβεβαίωσε από το πρώτο λεπτό ότι πρόκειται για το πιο φαντασμαγορικό show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στη νυχτερινή Αθήνα, και όπου τίποτα δεν είναι προβλέψιμο…

Ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου μάγεψαν, απογείωσαν και συγκλόνισαν το κοινό σε μια συνάντηση-υπερθέαμα, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο Τάκης Ζαχαράτος, απολαυστικός, σαρωτικός, καταιγιστικός, με μιμήσεις-ρεσιτάλ, ανεξάντλητο χιούμορ και θεατρικό μεγαλείο, χάρισε στιγμές ασταμάτητου γέλιου, συγκίνησης και ενθουσιασμού.

Η Έλενα Παπαρίζου, όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Εκθαμβωτική, αποκαλυπτική, απόλυτα αισθησιακή, και πιο diva από ποτέ με τις συγκλονιστικές ερμηνείες της και την καθηλωτική σκηνική της παρουσία απέδειξε ότι επάξια βρίσκεται στην κορυφή.

Το cabaret συναντά το musical σε μια υπερπαραγωγή ευρωπαϊκών προδιαγραφών άνευ προηγουμένου: τολμηρές και εκρηκτικές χορογραφίες, εντυπωσιακά σκηνικά, πολυτελή κοστούμια υψηλής αισθητικής, καθηλωτικά light show, υπερσύγχρονα video art και ανατρεπτικές εκπλήξεις, συνθέτουν έναν φαντασμαγορικό κόσμο που παρασύρει τον θεατή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η σκηνοθετική και καλλιτεχνική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού μεταμόρφωσε το NOX σε έναν μαγικό, βελούδινο, glamorous θεατρικό χώρο, όπου όλα λειτουργούν στην απόλυτη εντέλεια. Οι 25 χορευτές και οι 13 μουσικοί, με πάθος, ακρίβεια και θεατρικότητα, απογείωσαν το θέαμα σε επίπεδο μεγάλων διεθνών σκηνών. Το «The Velvet Night» show θέτει νέα δεδομένα, επαναπροσδιορίζει τη νυχτερινή διασκέδαση στην Ελλάδα και ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ!

Η εμπειρία της βραδιάς ολοκληρώθηκε με το «Culinary Experience by Beefbar» @ NOX, μια premium ταξιδιωτική γαστρονομική πρόταση με signature dishes, ειδικά επιλεγμένα για το ύφος του θεάματος, προσφέροντας έναν απόλυτα κοσμοπολίτικο συνδυασμό Dinner - Show - Experience, που ενθουσίασε τους καλεσμένους και συμπλήρωσε ιδανικά τη μοναδική βραδιά.

Η πρεμιέρα του «The Velvet Night» δεν ήταν απλώς επιτυχημένη. Ήταν εκρηκτική, ανεπανάληπτη, καθηλωτική. Ένα show χωρίς προηγούμενο, που ήδη συζητιέται ως το απόλυτο talk of the town!

Απόλυτα Crazy! Απόλυτα Sexy! Απόλυτα ... «The Velvet Night». Και αυτό είναι μόνο η αρχή…