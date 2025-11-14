Με κινηματογραφική αισθητική, καθαρές γραμμές και έντονη συναισθηματική φόρτιση, η Evangelia, παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία του ντεμπούτο album της «Πεπρωμένο», που έχει ήδη ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια views & streams και ανέδειξε την Evangelia ως μία από τις πιο διεθνώς αναγνωρίσιμες και ανατρεπτικές pop δημιουργούς της χώρας, η αγαπημένη τραγουδίστρια επιστρέφει με το νέο της single με τίτλο «Αστείο».

Παρά τον παιχνιδιάρικο τίτλο του, το «Αστείο» είναι μια ερωτική μπαλάντα γεμάτη αλήθεια και ευαισθησία. Η Evangelia ανοίγει μια πιο προσωπική σελίδα, αφήνοντας τον ακροατή να μπει σε έναν κόσμο όπου η αγάπη, η ευαλωτότητα και η επιθυμία εκφράζονται με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Με μια ατμοσφαιρική, μίνιμαλ αλλά εξαιρετικά συναισθηματική παραγωγή, το τραγούδι αναδεικνύει την ερμηνευτική της ωριμότητα και τη βαθιά σύνδεσή της με το συναίσθημα.

Τo «Αστείο» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο music video, σε σκηνοθεσία του George Feggos, το οποίο κυκλοφορεί στο επίσημο κανάλι της στο YouTube. Με κινηματογραφική αισθητική, καθαρές γραμμές και έντονη συναισθηματική φόρτιση, το video ενισχύει την εσωστρέφεια και την τρυφερότητα του τραγουδιού, αποτυπώνοντας οπτικά τη διαδρομή ανάμεσα στην αγάπη και την αποδοχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=ngF0y8bdlWI}

Σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές του videoclip, η Evangelia χορεύει ζεϊμπέκικο με έναν σύγχρονο, καλλιτεχνικό τρόπο. Το ζεϊμπέκικο, βαθιά προσωπικός και εξομολογητικός χορός που παραδοσιακά εκφράζει εσωτερική πάλη, αξιοπρέπεια και λύτρωση, λειτουργεί εδώ ως μια συμβολική γέφυρα ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία. Η επιλογή αυτή προσθέτει μια διαχρονική, ελληνική διάσταση στην αισθητική του video, συνδέοντας το τραγούδι με τις ρίζες και την ταυτότητα της Evangelia.

Το τραγούδι δημιουργήθηκε από την Evangelia σε συνεργασία με τους Jay Stolar, Daphne Laurence και Ripen, ενώ την παραγωγή υπογράφουν οι Jay Stolar, Jordan Palmer & Chico Beatz, συνεχίζοντας τη σταθερή δημιουργική ομάδα που έχει συμβάλει στον ιδιαίτερο ήχο της.

Το «Αστείο» κυκλοφορεί από τη Golden Records και τη Minos EMI / Universal Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: https://Evangelia.lnk.to/Asteio