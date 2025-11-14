Μία νέα συναρπαστική δοκιμασία αποχώρησης στο GNTM 2025, και το παιχνίδι του «Θάρρος ή Αλήθεια» που έφερε αναπάντεχες εξελίξεις στη βίλα του διαγωνισμού.

Η Αγγέλικα Κύρου, ήταν εκείνη που την προηγούμενη εβδομάδα, έκλεισε πίσω της την πόρτα του GNTM 6, ενώ η Μιχαέλα Κράβαρικ είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, η μέρα ξεκινά δυναμικά και αναπάντεχα, με το παιχνίδι «Θάρρος ή Αλήθεια», να διχάζει τα μοντέλα και να μετατρέπει το σπίτι σε πεδίο μάχης, ανταγωνισμού και εντάσεων.

Οι ερωτήσεις είναι καυτές, οι απαντήσεις απρόβλεπτες και οι αντιδράσεις, εκρηκτικές!

{https://www.youtube.com/watch?v=KbTRt3hpkWE&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=2}

GNTM: Η 5η δοκιμασία αποχώρησης και τα «Κόκκινα Φανάρια»

Στο πλατό του GNTM και στον Πειραιά του 1950, μεταφέρθηκαν τα μοντέλα, ενώ η Ζενεβιέβ, ενθουσιασμένη, εξήγησε τη πηγή έμπνευσης του σετ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το concept, με τίτλο «Red Lights», είναι εμπνευσμένο από την εμβληματική ταινία «Τα Κόκκινα Φανάρια» και καλεί τα μοντέλα να ζωντανέψουν τα σοκάκια του Πειραιά, ενώ η δοκιμασία δεν περιορίζεται μόνο στη φωτογράφιση αλλά έχει και πασαρέλα.

Τα μοντέλα, πρέπει να χωριστούν σε πέντε τριάδες, ενώ σε κάθε σετ, ο ένας θα ποζάρει και οι δύο θα σαμποτάρουν τον πρωταγωνιστή. Σε κάθε φωτογραφία, το κεντρικό πρόσωπο θα αλλάζει με σκοπό να βρεθούν όλοι στο επίκεντρο του φακού.

Η Μιχαέλα, ως νικήτρια της προηγούμενης δοκιμασίας, κλίθηκε να χωρίσει τις ομάδες, ενώ λειτούργησε καθαρά στρατηγικά.

Στην πρώτη φάση της δοκιμασίας λοιπόν, τα μοντέλα του GNTM αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας μια χορογραφημένη πασαρέλα σε urban σκηνικό, όπου κάθε βήμα πάνω στο βρεγμένο πάτωμα δοκιμάζει την ισορροπία.

Σε δεύτερο χρόνο, η φωτογράφιση σε τριάδες, ένα μοντέλο πρωταγωνιστεί και τα άλλα δύο καλούνται είτε να το αναδείξουν, είτε να του «κλέψουν» τη λάμψη του.

{https://www.youtube.com/watch?v=SP5nuxBkS8c&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Η Μιχαέλα βέβαια, εκτός των άλλων, έχει την ευκαιρία, να δυσκολέψει όποιον η ίδια επιλέξει. Θα μπορεί να μπει στο σετ, να καταστρέψει τη φωτογράφιση και να γίνει το επίκεντρο της προσοχής, ενώ μειώνεται και ο χρόνος του μοντέλου στο σετ, κατά ένα λεπτό.

Ο «τυχερός»; Ο Νάρκισσος.

Ο Νάρκισσος βέβαια παράλληλα, βρέθηκε και νωρίτερα στο επίκεντρο, όταν η νικήτρια της προηγούμενης δοκιμασίας, έβαλε εκείνος με τον «εχθρό» του, τον Ανέστη και τα «καρφιά», έπεσαν βροχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=P4E8anoGxws&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=2}

Ποιος θα καταφέρει να ξεχωρίσει και να «γράψει» πιο δυνατά στον φακό;

Ποιος θα έχει την καλύτερη προσπάθεια και ποιος είναι εκείνος που «ανήκει» καλύτερα στο 2025 και όχι στον Πειραιά του 1950;