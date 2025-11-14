Όλες οι εξελίξεις στο «Πόρτο Λεόνε», έρχονται τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 22:30.

Ο Γρηγόρης ερωτεύεται σφόδρα την Αγγελική, ενώ η Αλεξάνδρα ετοιµάζει ένα σχέδιο που θα κάνει την Αγγελική ηρωίδα στα µάτια όλης της οικογένειας Βούλγαρη.

Τέλος, ο Γιάμαρης φτάνει ως καλεσμένος στο σπίτι του Βούλγαρη για τη βραδιά του αρραβώνα της Λένας και του Χρόνη, βρίσκει την αγαπημένη του, Γαλήνη, σε άσχημη κατάσταση.

«Πόρτο Λεόνε»: Μη χάσετε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 17

Ο Βούλγαρης γίνεται θηρίο ανήµερο µε τη Λένα και ξεσπάει στη Γαλήνη, η οποία σταµατά να παίρνει το µέρος του και να στηρίζει τις αποφάσεις του.

Παράλληλα, αν και η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει τον Γρηγόρη να είναι καχύποπτος µε την απεσταλµένη της Αλεξάνδρας, την Αγγελική, εκείνος την ερωτεύεται σφόδρα.

Η Αλεξάνδρα ετοιµάζει ένα σχέδιο που θα κάνει την Αγγελική ηρωίδα στα µάτια όλης της οικογένειας Βούλγαρη, ενώ ο Καπετανάκος, όταν βρίσκει ποια πήρε το σηµειωµατάριο µε τα ονοµατεπώνυµα των κοριτσιών του, γίνεται έξαλλος.

Η Βούλα απογοητεύεται από την τροπή που παίρνει το όνειρό της να ξεκινήσει ιδιαίτερα µαθήµατα, ενώ ο Ορέστης έρχεται σε επαφή µαζί της… χωρίς να το αντιληφθεί.

Ο Καστίλιας μαθαίνει, επιτέλους, ότι ο Γρηγόρης βρέθηκε µε τον Στράτο, λίγο πριν τον φόνο του τελευταίου, το µοιραίο εκείνο βράδυ.

Τέλος, όταν ο Γιάμαρης φτάνει ως καλεσμένος στο σπίτι του Βούλγαρη, για τη βραδιά του αρραβώνα της Λένας και του Χρόνη, βρίσκει την αγαπημένη του, Γαλήνη, σε άσχημη κατάσταση.

Porto Leone : Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha!