«Να μ’ αγαπάς», από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη στις 20:00.
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 28
Ο Χάρης προκαλεί τον Λευτέρη με υπονοούμενα για την αδερφή του, εκείνος εξοργίζεται και τον εγκαταλείπει στην ερημιά.
Ορφέας και Φωτεινή τα ξαναβρίσκουν. Ο Λευτέρης ζητά εξηγήσεις από την Άννα για τον γάμο της. Η Σοφία προσπαθεί ανεπιτυχώς να τραβήξει την προσοχή του Άγγελου.
Ο Χάρης στο δείπνο, μπροστά στον Άγγελο, επιτίθεται στα δίδυμα, ο Λευτέρης οδηγεί τα πράγματα στο όριο και η Ζωή, μην αντέχοντας την πίεση, καταρρέει μπροστά σε όλους.
Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 29
Η Ζωή μεταφέρεται στο νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία και η κατάσταση της είναι κρίσιμη.
Ο Μάκης, ο Χάρης και η Σοφία -ο καθένας ξεχωριστά- αρχίζουν να αναρωτιούνται τι ήταν αυτό που ζήτησε ο Λευτέρης στη Ζωή να αποκαλύψει πριν χάσει τις αισθήσεις τους.
Τα δίδυμα νιώθουν ενοχές ότι μπορεί με την πίεση τους να προκάλεσαν την κατάρρευση της μητέρας τους.
Ο Ορφέας προσπαθεί να κρατήσει όρθια την οικογένεια ενώ ταυτόχρονα συναντά κρυφά την Φωτεινή θυμίζοντας της πως η αγάπη τους θα παραμείνει ζωντανή ότι κι αν συμβεί.
Η Άννα αντιδρά στο «ψάρεμα» της μάνας της. Απελπισμένη η Νικαίτη πέφτει στα πόδια του Λευτέρη προσφέροντας έτσι στη Σοφία κάτι που μπορεί να τη οδηγήσει σε απαντήσεις.
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 30
Η Ζωή συνέρχεται από το κώμα κι επιστρέφει επιτέλους σπίτι της, προς ανακούφιση όλων και ειδικά του Λευτέρη.
Η Σοφία έχει βαλθεί να ανακαλύψει τα μυστικά των διδύμων, και θα φτάσει μέχρι την Θεσσαλονίκη για να το κάνει, ενώ η Νικαίτη προσπαθεί να προστατεύσει την κόρη της με κάθε τρόπο.
Ο Άγγελος σκάβει όλο και πιο βαθιά τον λάκκο του Θεόφιλου, ενώ ο Χάρης προσπαθεί να πλησιάσει την Κατερίνα.
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 20:00
Επεισόδιο: 31
Η Σοφία επιστρέφει θριαμβευτικά, έχοντας μάθει το μυστικό της Ζωής.
Ο Άγγελος αποκαλύπτει το βίαιο παρελθόν του με τη Σοφία και τον Θεόφιλο, και γίνεται στρατηγικός συνέταιρος του Θεόφιλου για να τους καταστρέψει από μέσα.
Ο Ορφέας καταρρέει, μετανιωμένος για το γάμο του με την Άννα και την εμπλοκή του στα σχέδια του πατέρα του.
Η Ζωή και η Φωτεινή έχουν μια πρώτη, βαθιά συναισθηματική επαφή ως μητέρα και κόρη. Ο Λευτέρης ξυλοκοπείται βάναυσα κατόπιν εντολής του Χάρη, ενώ ο Άγγελος ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση.