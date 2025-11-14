Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός Θάλεια Ματίκα για τη σειρά «Ο Γιατρός».

«Ο Γιατρός», η ιστορία του Ανδρέα Βρεττού, του Doc, που επιστρέφει στη ζωή μετά το τραύμα από σφαίρα και την απώλεια μνήμης, συνεχίζεται απόψε στις 22:00 στον Alpha με ένα συναρπαστικό επεισόδιο!

Η Θάλεια Ματίκα, η Άννα Γρηγοριάδη της σειράς, ήταν προσκεκλημένη σήμερα της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα».

Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια μίλησε για όλα, για την οικογένειά της, για τη θεατρική και την προσωπική διαδρομή της, και φυσικά για το «Γιατρό».

Όσα αποκάλυψε η Θάλεια Ματίκα για τον «Γιατρό»

Όταν η μνήμη του Ανδρέα αρχίζει να επανέρχεται, η ζωή της Άννας θα απορυθμιστεί εντελώς.

Ένα μυστικό που έκρυβε από τον πρώην άντρα της όλα αυτά τα χρόνια, κινδυνεύει να βγει στην επιφάνεια, αποκαλύπτοντας πράγματα που δεν του φανέρωσε ποτέ.

Η αλλαγή στην ψυχολογία της επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, και τη σχέση της με τον Θοδωρή... «Τα νέα επεισόδια είναι πάρα πολύ έντονα. Υπάρχουν τρομερές ανατροπές… Η σχέση της Άννας και του Αντρέα θα περάσει από 40 κύματα» εξηγεί η Θάλεια Ματίκα.

Μια ανάμνηση που έρχεται ξαφνικά και στιγμιαία στο μυαλό του Αντρέα είναι αρκετή για να του δημιουργήσει την ελπίδα ότι η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει. Εάν ο Αντρέας βρει τη μνήμη του, πόσο θα επηρεαστεί η σχέση Άννας-Αντρέα;

«Έχουμε δει σε μια σκηνή spoiler ότι ο σύζυγος της Άννας, ο Θοδωρής, της ανακοινώνει ότι θα φύγει στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ θυμωμένος γιατί η Άννα ασχολείται συνέχεια με τον Αντρέα -μπορεί να μην είναι μαζί αλλά….» απαντά.

«Οπότε υπάρχει μεγάλη ανατροπή και στη ζωή της Άννας και του Αντρέα. Κι επειδή δοκιμάζει τη μνήμη του σε όλα τα επεισόδια πολλές φορές δεν ξέρουμε εάν αυτό που θυμάται είναι, όντως, πραγματικότητα».

Υπάρχει περίπτωση να θυμηθεί ο Αντρέας κάτι που θα φέρει σε δύσκολη θέση την Άννα; «Ναι. Έχει να γίνει μια πολύ έντονη κατάσταση με πράγματα που θυμάται ο Αντρέας....». Για να προσθέσει:

«Μου αρέσει πολύ η σειρά. Συγχαρητήρια στον Alpha που επενδύει σε μια εβδομαδιαία σειρά που είναι ακριβή παραγωγή, συγχαρητήρια στον υπέροχο σκηνοθέτη Ανδρέα Μορφονιό -χωρίς αυτόν δεν ξέρω πως θα είχε βγει η σειρά- και στον διευθυντή φωτογραφίας Νίκο Κανέλο. Δίνει μια ποιότητα ο φωτισμός στην εικόνα».

{https://www.youtube.com/watch?v=MUwNDeKrXzU}

