Κλείνοντας τη διήμερη θυελλώδη συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Νίκος Δένδιας έστειλε ηχηρά μηνύματα, με αναφορές στην αντιπολίτευση, της κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ αλλά και την Τουρκία.

Με 160 «ΝΑΙ» 4 επιπλέον ψήφους από την κοινοβουλευτική δύναμη της ΝΔ, πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το νέο δόγμα στις Ένοπλες Δυνάμεις, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να καταψηφίζει.

Ο υπουργός Άμυνας επισήμανε πως, «η τουρκική θέση, όπως διατυπώνεται το τελευταίο διάστημα, είναι ασύμβατη με το Διεθνές Δίκαιο και η άποψή της ότι τα ελληνικά νησιά κάθονται επί της Ασιατικής υφαλοκρηπίδας ,σε συνδυασμό με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, οδηγούν σε ασυμβατότητα με τα υπάρχοντα σύνορα του Ελληνισμού».

Σημείωσε δε, ότι «η επιβίωση της πατρίδας μας, που δεν διεκδικεί και δεν απειλεί και ούτε θέλει να αναθεωρήσει τα υπάρχοντα σύνορα, δεν είναι συμβατή με την τουρκική αντίληψη, όπως αυτή ευθέως και συνεχώς εκφράζεται». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Δένδιας τόνισε πως πρέπει να επικρατεί ομοψυχία, ομόνοια, συναντίληψη και κοινές ενέργειες και όχι φατριασμός σε θέματα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας.

«Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε,ώστε οποιοσδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός να μη βρεθεί στη δυσχερέστατη θέση που βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974, να μη μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα», είπε, τονίζοντας ότι « εμείς θα φροντίσουμε ώστε το έθνος και η πατρίδα να είναι πάντοτε έτοιμα».

Ο κ. Δένδιας παραδέχτηκε ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δυσαρεστήθηκε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, εξηγώντας ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου, παρά το πολιτικό κόστος, δείχνει το μέτρο της εθνικής ανάγκης. Εξέφρασε μάλιστα τον σεβασμό και τις ευχαριστίες του για τη στήριξή τους, παρά το πολιτικό κόστος: «Έτσι φτιάχνονται τα κράτη και έτσι φτιάχνονται τα έθνη», ενώ τόνισε πως η ΝΔ δεν στερείται ενστίκτου πολιτικής επιβίωσης και επέμεινε ότι αυτή είναι ιστορικά το λαϊκό κόμμα που συνεχίζει να συνομιλεί με τις λαϊκές τάξεις.