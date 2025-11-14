Η Σάντρα και η Χαρά από «Το Σόι Σου» στο «Happy Day».

Η Βάσια Γκολφινοπούλου και η Ηλιάνα Γαλάνη, οι αγαπημένες κόρες -Σάντρα και Χαρά- του Σάββα και της Λυδίας, ήταν καλεσμένες στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησαν για τους ρόλους τους και τη σειρά.

«Το Σόι Σου»: Όσα αποκάλυψαν η Βάσια Γκολφινοπούλου και η Ηλιάνα Γαλάνη

Η Βάσια βλέποντας την πρώτη σκηνή της στη σειρά «είναι σοκαριστικό τώρα που το βλέπω, ήμουν μαγκωμένη, αγχωμένη. Μέσω του πρακτορείου με είχαν καλέσει, είχε πάρα πολλά παιδάκια. Παρακολουθούσα την πρώτη σεζόν και όταν μου το πρότειναν χάρηκα πάρα πολύ, δεν το πίστευα. Δεν είχα καταλάβει όλη την δημοσιότητα που θα είχε αυτή η σειρά, εμείς το βλέπαμε σαν ένα χόμπι που πηγαίναμε μετά το σχολείο».

Η Ηλιάνα λέει ότι δεν είχαν πολλά γυρίσματα την εβδομάδα και πάντα τις συνόδευαν οι γονείς τους.

«Εμένα με παρακίνησαν οι γονείς μου να πάω στη σειρά. Τους είπα ότι ντρέπομαι και δεν θα το κάνω. Όταν πήγα δεν πίστευα ότι πέρασα. Ήμουν πολύ μικρή δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς συνέβαινε, ότι θα παίζω σε σειρά, αλλά ήταν πολύ όμορφο όλο αυτό που έγινε», συμπληρώνει.

Όπως λένε, όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν επικοινωνούσαν μέσω social media καθώς μένανε μακριά και είχανε πολλές υποχρεώσεις, αλλά τώρα έχουν έρθει ακόμη πιο κοντά.

Και οι δύο νιώθουν ευγνώμονες που οι ηθοποιοί επέμεναν να παίξουν οι ίδιες στο νέο κύκλο της σειράς και όχι κάποια άλλα κορίτσια.

«Δεν πίστευα ότι θα ξαναγίνει το «σόι», πάντα παρέμενε ένα όνειρο και όταν έγινε πραγματικότητα χάρηκα πάρα πολύ», λέει η Βάσια.

«Είμαι ευγνώμων που οι ηθοποιοί ζητούσαν εμάς και όχι κάποια άλλα κορίτσια, με συγκινεί και με χαροποιεί ταυτόχρονα και δείχνει ότι λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο», θα πει η Ηλιάνα.

«Η αναγνώριση», λέει η Βάσια «ήρθε για εμένα στις επαναλήψεις, όχι όταν παιζόταν η σειρά και τώρα ακόμη περισσότερο. Ο κόσμος μας λέει ότι στεναχωριούνται που δεν είμαστε πραγματική οικογένεια».

Ενώ η Ηλιάνα συμπληρώνει ότι την ρωτάγανε συνέχεια αν η Βάσια είναι πραγματική αδελφή της.

Η Βάσια σπουδάζει στο τέταρτο έτος της Νομικής αλλά το σόι «έχει γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μου», ενώ η Ηλιάνα ασχολείται με τα social media που είναι κάτι που της ταιριάζει και τη γεμίζει.

«Το σόι σου» απόψε στις 20.00, διπλό επεισόδιο.