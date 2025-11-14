Το πλατό του GNTM μετατράπηκε σε σκηνικό «Κόκκινα Φανάρια»!

Με μία ιδιαίτερη, θεατρική και άκρως ανταγωνιστική δοκιμασία αποχώρησης ήρθαν αντιμέτωπα σήμερα τα μοντέλα του GNTM, εκεί όπου το πλατό μετέφερε τους διαγωνιζόμενος στον Πειραιά του 1950.

Το κόσνεπτ, εμπνευσμένο από την ταινία «Τα Κόκκινα Φανάρια», έβαλε τα μοντέλα να περπατήσουν στην πασαρέλα υποδυόμενα έναν συγκεκριμένο ρόλο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που τους έδωσε η Ζεν, ωστόσο, για μία ακόμη φορά, η ένταση και οι μπιχτές δεν έλειπαν από το παιχνίδι.

Τα μοντέλα, έπρεπε να χωριστούν σε πέντε τριάδες, ενώ σε κάθε σετ, ο ένας θα ποζάρει και οι δύο θα σαμποτάρουν τον πρωταγωνιστή. Σε κάθε φωτογραφία, το κεντρικό πρόσωπο θα αλλάζει με σκοπό να βρεθούν όλοι στο επίκεντρο του φακού.

Η Μιχαέλα ήταν εκείνη που έκανε τον διαχωρισμό και τα σχόλια δεν έλειψαν.

GNTM – Ένταση έφερε η δοκιμασία αποχώρησης

Οι κριτές αρχικά, έδειχνα να ενθουσιάζονται με τις αποδώσεις των μοντέλων, ενώ η Ξένια μπήκε στο σετ με αέρα και έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ παρά το γεγονός πως μπορούσε να σαμποτάρει τους συμπαίχτες της, επέλεξε, να αποδείξει ότι αξίζει να βρεθεί στην κορυφή.

Όπως ακούστηκαν και από τα πρώτα σχόλια των κριτών, η Ξένια βρέθηκε κατά κύριο λόγο στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τη θέλω πολύ αυτή τη δουλειά, το συγκεκριμένο κόσνεπτ το θέλω όλο».

Παρά το γεγονός πω η Ξένια έλαμψε στο πλατό, οι αντιδράσεις των συμπαικτών της, ήταν αρκετές, ενώ ακούστηκε η άποψη πως η συμπεριφορά της στο σετ, υπήρξε ανταγωνιστική.

«Νομίζουμε τώρα ότι είναι μια ομαδική φωτογράφηση και περνάμε καλά. Δεν είναι έτσι. Στο πλατό θα γίνει σφαγή…. Καλά της έκανε ρε φίλε, έχει καταλάβει το παιχνίδι», ακούγεται να λέει ο Ανέστης υπερασπιζόμενος την Ξένια.

Η Γιασμίν με τη σειρά της, που διαγωνίστηκε στο πλευρό της Ξένιας, ανέφερε: «Προσπάθησε πάρα πολύ να μου πάρει τον αέρα. Την έβλεπα που χωνόταν συνέχεια. Ήθελα να χώσω ένα σπρωξίδι. Δεν το έκανα από ευγένεια».

Η Μιχαέλα, ο Ανέστης και ο Γιώργος, ήταν η επόμενη ομάδα που μπήκε στο πλατό και μεταφέρθηκε στο 1950, ωστόσο οι προσπάθειά τους έφερε την Ζεν, εκτός εαυτού.

Η καμπάνα χτύπησε κυρίως για τον Μιχάλη, καθώς φάνηκε να μην αντιλαμβάνεται το ρόλο που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας. Δίπλα του, τη δική τους μάχη της έδινε η Μιχαέλα με τον Δημήτρη, οι οποίοι με μεγάλο ανταγωνισμό και ίντριγκες προσπάθησαν να επισκιάσουν ο ένας τον άλλον.

Με την ολοκλήρωση της φωτογράφισης, έκανε τη Ζεν να εκραγεί, καθώς νωρίτερα είχε συμβουλέψει τα μοντέλα να βάλουν μία ιστορία στο μυαλό τους και να την μεταφέρουν στο πλατό: «Ιστορία σκέφτηκες; Τόσες ώρες τι κάνουμε; Να σας πω κάτι; Δυο λεπτά γιατί θα τρελαθεί εδώ η Μαντάμ. Δεν έχουμε πει ότι βάζουμε μία ιστορία κάθε τριάδα και κάθε πρωταγωνιστής έχει δημιουργήσει μια ιστορία. Κάθισα μέσα τόση ώρα για να μην έχετε ιστορία; Επειδή σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν σας επιτρέπω να μου το χαλάσετε. Μιχάλη δεν είχες ιστορία, δεν πρωταγωνίστησες στο σετ. Κανονίστε οι υπόλοιποι να έχετε ιστορία», φώναξε η Ζεν κοιτώντας τα μοντέλα.

