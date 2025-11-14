Η Cardi B απέκτησε ένα αγοράκι με τον σύντροφό της.

Η Cardi B ανακοίνωσε ότι απέκτησε το τέταρτό της παιδί, ένα αγοράκι με τον σύντροφό της, Stefon Diggs, των New England Patriots.

Η ράπερ επιβεβαίωσε την είδηση ​​σε ένα βίντεο στο Instagram, όπου τραγουδάει το «Hello» από το πρόσφατο άλμπουμ της «Am I The Drama?».

Στην ανάρτησή της η Cardi B έγραψε πως «η ζωή μου ήταν πάντα ένας συνδυασμός διαφορετικών κεφαλαίων και διαφορετικών σεζόν. Το τελευταίο μου κεφάλαιο ήταν η αρχή μιας νέας σεζόν. Το να ξεκινάς από την αρχή δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά άξιζε τον κόπο! Έφερα νέα μουσική και ένα νέο άλμπουμ στον κόσμο! Ένα νέο μωρό στον κόσμο μου, και έναν ακόμη λόγο να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, έναν ακόμη λόγο να με αγαπάς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ή οποιονδήποτε άλλο, ώστε να μπορώ να συνεχίσω να δίνω στα μωρά μου την αγάπη και τη ζωή που τους αξίζει».

Συνέχισε: «Αυτό το επόμενο κεφάλαιο είναι Εγώ εναντίον του Ευατού μου! Είμαι εγώ ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, εγώ ενάντια σε όλα όσα είναι γραφτό να σταθούν στο δρόμο μου. Έχω αρχίσει να προετοιμάζομαι για την περιοδεία, ετοιμάζοντας το σώμα μου, ετοιμάζοντας το μυαλό μου. Δεν υπάρχει τίποτα που θα με εμποδίσει να σας δώσω την παράσταση της ζωής μου! Αγαπώ τη γυναίκα που έχω γίνει! Αυτό σημαίνει για μένα αυτή η επόμενη εποχή και μπαίνω σε αυτήν καλύτερα από ποτέ».

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, εκπρόσωπος της Cardi B αποκάλυψε στο People ότι η βραβευμένη με Grammy ράπερ γέννησε ένα αγόρι, το τέταρτο παιδί της και το πρώτο της με τον παίκτη του NFL, Στέφον Ντιγκς.

«Η Cardi B είναι υγιής και ευτυχισμένη», επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της. Η Cardi B έχει τρία άλλα παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Offset, την 7χρονη Kulture, την ενός έτους Blossom και τον 4χρονο γιο της Wave.

{https://www.instagram.com/reel/DRBId3TDIGt/?utm_source=ig_embed}