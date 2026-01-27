Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα μωρό μόλις τριών μηνών μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με το thestival, το άτυχο βρέφος μεταφέρθηκε άσφυγμο από τους γονείς του στο νοσοκομείο περίπου στις 10 το πρωί, παρά το γεγονός ότι το Ιπποκράτειο δεν εφημέρευε. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για περίπου 50 λεπτά προκειμένου να το επαναφέρουν, ωστόσο δυστυχώς το βρέφος κατέληξε.

Οι γονείς του παιδιού είναι Ρομά, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του μικρού αγοριού αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.