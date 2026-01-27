Το νήπιο μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και η κατάστασή του είναι σταθερή.

Ένα τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στο Φούλερτον της Καλιφόρνια, όταν ένα νήπιο έπεσε από αυτοκίνητο που κινούνταν σε πολυσύχναστη διασταύρωση.

Η μητέρα του παιδιού, η 35χρονη Ζακλίν Χερνάντεζ, συνελήφθη τη Δευτέρα με κατηγορίες κακοποίησης ανηλίκου σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 20ής Ιανουαρίου, όταν το SUV της Χερνάντεζ στρίβοντας αριστερά στη διασταύρωση της λεωφόρου W. Malvern και της οδού N. Euclid, το 19 μηνών παιδί έπεσε από την πλευρά του συνοδηγού.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, η μητέρα φαίνεται να τρέχει να αρπάξει το παιδί, ενώ ένα αυτοκίνητο που ακολουθούσε φρενάρει την τελευταία στιγμή, αποτρέποντας μεγαλύτερο ατύχημα. Το νήπιο μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και η κατάστασή του είναι σταθερή.

Η αστυνομία αναφέρει ότι η σύλληψη της Χερνάντεζ πραγματοποιήθηκε μετά από καταθέσεις μαρτύρων. Η Κρίστι Γουέλς, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Αστυνομικού Τμήματος Φούλερτον, δήλωσε ότι είναι «ευγνώμονες» που το παιδί δεν τραυματίστηκε σοβαρά και υπενθύμισε στους γονείς τη σημασία της χρήσης παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου, το οποίο μπορεί να σώσει ζωές.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια, τα παιδιά κάτω των 2 ετών πρέπει να ταξιδεύουν σε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω, εφόσον δεν ξεπερνούν τα 12 κιλά ή το ύψος των 120 εκατοστών. Επιπλέον, τα παιδιά πρέπει να κάθονται στο πίσω κάθισμα μέχρι την ηλικία των 8 ετών και ποτέ μπροστά από ενεργό αερόσακο.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται και η αστυνομία καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα του Φούλερτον.

{https://www.instagram.com/reel/DT_K00XEnK1/?utm_source=ig_web_copy_link}