Ένα νεογέννητο μόλις πέντε ημερών μεταφέρθηκε εκτάκτως από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.

Ένα νεογέννητο αγόρι μόλις πέντε ημερών χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτάκτως από τη Ρόδο στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τετάρτης. Η Κινητή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του «Χαμόγελου του Παιδιού» ανέλαβε τη μεταφορά του με θερμοκοιτίδα.

Το μωρό ταξίδεψε με ασφάλεια με αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσιμης αλλά ελπιδοφόρας διαδρομής βρέθηκαν οι διασώστες του οργανισμού, ο ιατρός του ΕΚΑΒ και ο πατέρας του, σε μια πορεία γεμάτη αγωνία, πίστη και αγάπη.

{https://www.facebook.com/hamogelo.org/posts/pfbid0gPqYKr1a58eGRg2S2whp3HC6ADRiUYee6LmRPmwf2TPn4EPsX4NzYDiv6Ftd1ykUl}