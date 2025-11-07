Τι γίνεται στη σημερινή δοκιμασία αποχώρησης του GNTM 2025;

Με ιδιαίτερη και ευφάνταστη δοκιμασία αποχώρησης ήρθαν αντιμέτωπα σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, τα μοντέλα του GNTM 6, ενώ κλίθηκαν να ποζάρουν στη φύση και να λάβουν τους ρόλους των βοσκών.

Ανάμεσα σε στάχια, πρόβατα και είδη αγροτικών εργασιών, πόζαραν με σκοπό να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Παρ’ όλα αυτά, η αποψινή δοκιμασία είχε μία ιδιαιτερότητα, όπως καμία πιο πριν.

Πιο συγκεκριμένα, στο σετ σήμερα, έδωσαν το παρών και οι τρεις κριτές, Άγγελος, Λάκης και Έντι, όπου και ανέλαβαν τον ρόλο των art directors. Η δουλειά του όμως δεν σταματούσε εκεί, αφού ο κάθε ένας εφ αυτών, είχε υπό την επίβλεψή του μία ομάδα ατόμων που καθοδηγούσαν και έκριναν.

GNTM: Τέταρτη δοκιμασία αποχώρησης στην Ορεινή Κορινθία

Από την πρώτη κιόλας προσπάθεια, φάνηκε πως οι κριτές, έδωσαν τις κατάλληλες κατευθυντήριες οδούς για να καταφέρουν τα μοντέλα να κερδίσουν την καλύτερη λήψη.

Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία έφερε διχογνωμία στο σετ, καθώς, ήδη από την πρώτη προσπάθεια, του Μιχάλη Μ. ακούστηκε ο Γιώργος, να εκφράζει αρνητικά σχόλια για την τόσο μεγάλη βοήθεια.

Ειδικότερα, ο Λάκης Γαβαλάς, ανέλαβε να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες, ενώ ο Γιώργος ακούγεται να λέει από πίσω: «Φουλ καθοδήγηση. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν μ’ αρέσει που βοηθιόμαστε τόσο».

Με τη σειρά του ο Μιχάλης ανέφερε: «Ήταν περίεργο που με καθοδηγούσε τόσο, ίσως ήταν επειδή ήμουν ο πρώτος, ίσως και να μην έχω την τέλεια εμπειρία ώστε να τα κάνω τόσο. Με βοήθησε πάρα πολύ».

Η Ραφαηλία ωστόσο εξέφρασε τη θετική της άποψη ως προς το ότι σήμερα είχαν περισσότερη βοήθεια από άλλες φορές.

Παράλληλα, όσο ο κάθε διαγωνιζόμενος δίνει τον καλύτερό του εαυτό μπροστά από τις κάμερες, όσοι περιμένουν τη σειρά τους συζητούν μεταξύ τους για τις εξελίξεις της φωτογράφισης - και όχι μόνο.

Όπως φαίνεται πέρα από ανταγωνισμός στο σπίτι του διαγωνισμού – κυριαρχεί και το φλερτ.

Συγκεκριμένα, ο Εντουάρντο φαίνεται να φλερτάρει την Ειρήνη, ενώ η δήλωση της ίδια, είναι αποστομωτική.

Όπως φαίνεται και στο σύντομο απόσπασμα, ο Εντουάρντο έχει προσεγγίσει την Ειρήνη και μιλάνε μεταξύ τους, ενώ η ίδια αναφέρει στην κάμερα του GNTM: «Ο Έντι, είναι ένα παιδί πολύ σαγηνευτικό και δεν νομίζω ότι με εμένα το ένιωσε το φλερτ γιατί φλερτάρει με όλες τις κοπέλες. Το συζητούσαμε και με το Σάββα. Ο Έντι ρίχνει τα δίχτυα του παντού».

Στο τέλος του σετ, οι τρεις κριτές, ανέφεραν ποιες θεωρούν τις πιο αδύναμες προσπάθειες της ημέρα, ενώ ο κάθε ένας επέλεξε ένα μοντέλο από την δική του ομάδα.

