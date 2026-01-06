Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ένας από τους κορυφαίους βοηθούς του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στη Δανία αμφισβητώντας την αξίωση της Κοπεγχάγης στη Γροιλανδία, καθώς ηγέτες από μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις συσπειρώθηκαν πίσω από την περιοχή της Αρκτικής.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού του προέδρου των ΗΠΑ για θέματα πολιτικής, ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν θα χρειαστεί στρατιωτική επέμβαση για την κατάληψη του νησιού επειδή «κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Μετά την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανανέωσε τις εκκλήσεις του προς τις ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, προκαλώντας οργή και ανησυχία στην Ευρώπη. Την Τρίτη, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ενώθηκαν με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Μίλερ δήλωσε ότι δεν θα χρειαστεί στρατιωτική επέμβαση για την απόκτηση του ελέγχου της Γροιλανδίας λόγω του μικρού πληθυσμού της.

Υποστήριξε επίσης ότι η Δανία δεν έχει δικαίωμα στην περιοχή της Αρκτικής, η οποία είναι πρώην δανική αποικία και παραμένει μέρος του βασιλείου της. Η Κοπεγχάγη συνεχίζει να ελέγχει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Γροιλανδίας. Όταν ρωτήθηκε αν η στρατιωτική δράση κατά της Γροιλανδίας ήταν εκτός συζήτησης, δήλωσε λανθασμένα ότι ο πληθυσμός της ήταν 30.000 ενώ στην πραγματικότητα είναι 57.000, λέγοντας: «Τι εννοείτε στρατιωτική δράση κατά της Γροιλανδίας; Η Γροιλανδία έχει πληθυσμό 30.000 ανθρώπων.

«Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιο δικαίωμα έχει η Δανία να διεκδικεί τον έλεγχο της Γροιλανδίας; Ποια είναι η βάση της εδαφικής τους αξίωσης; Ποια είναι η βάση τους για να έχουν τη Γροιλανδία ως αποικία της Δανίας; Οι ΗΠΑ είναι η δύναμη του ΝΑΤΟ. Για να ασφαλίσουν οι ΗΠΑ την περιοχή της Αρκτικής για να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν το ΝΑΤΟ και τα συμφέροντά του, προφανώς η Γροιλανδία θα πρέπει να είναι μέρος των ΗΠΑ. Και έτσι αυτή είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε ως χώρα. Αυτή είναι μια διαδικασία που θα κάνουμε ως κοινότητα εθνών. Δεν χρειάζεται καν να σκεφτούμε ή να μιλήσουμε» για μια στρατιωτική επιχείρηση στη Γροιλανδία, προσθέτοντας: «Κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει στρατιωτικά τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα».

« Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της»

Σε δήλωσή τους την Τρίτη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν: «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία. Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους», ανέφερε η δήλωση. «Εμείς και πολλοί άλλοι σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, για να διατηρήσουμε την Αρκτική ασφαλή και να αποτρέψουμε τους αντιπάλους».

Η επιτροπή εξωτερικής πολιτικής της Δανίας συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου της χώρας για την Τρίτη το βράδυ για να συζητήσει τη σχέση του δανικού βασιλείου με τις ΗΠΑ. Σε αυτήν θα παραστούν ο υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, και ο υπουργός Άμυνας, Τρέλς Λουντ Πούλσεν.

Η συνέντευξη του Μίλερ δόθηκε αφού η σύζυγός του, η δεξιά podcaster Κέιτι Μίλερ, δημοσίευσε έναν χάρτη της Γροιλανδίας στο Χ τυλιγμένο με μια αμερικανική σημαία με τη λεζάντα «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Ερωτηθείς για την ανάρτηση, ο Μίλερ γέλασε και είπε: «Ήταν η επίσημη θέση της κυβέρνησης των ΗΠΑ από την αρχή αυτής της κυβέρνησης, ειλικρινά, από την προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ, ότι η Γροιλανδία πρέπει να είναι μέρος των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής ως προς αυτό».

Τη Δευτέρα, η Φρέντερικσεν δήλωσε ότι μια επίθεση των ΗΠΑ σε έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος της στρατιωτικής συμμαχίας και της «ασφάλειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Θα ήταν, όπως είπε, το τέλος «των πάντων».

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, έκανε επίσης μια έντονη δήλωση στην οποία προέτρεψε τον Τραμπ να εγκαταλείψει τις «φαντασιώσεις του για προσάρτηση» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εντελώς και εντελώς απαράδεκτη» ρητορική. «Αρκετά πια», είπε.

Οι Ινουίτ θεωρείται ότι ζουν στη Γροιλανδία ήδη από το 2500 π.Χ. Ο σύγχρονος αποικισμός ξεκίνησε το 1721, όταν ο Χανς Έγκεντε έφτασε ενεργώντας με την υποστήριξη της τότε Δανίας-Νορβηγίας. Παρέμεινε αποικία μέχρι το 1953, όταν έγινε μέρος του βασιλείου της Δανίας. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Δανία καταλήφθηκε από τη Γερμανία, η Γροιλανδία καταλήφθηκε από τις ΗΠΑ και επέστρεψε στη Δανία το 1945. Οι ΗΠΑ είχαν μια στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, η οποία είναι σημαντική για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων, στο Πιτούφικ (πρώην Θούλε). από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη υποστήριξη για την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τη μεταχείριση του λαού της Γροιλανδίας από τη Δανία - συμπεριλαμβανομένου του σκανδάλου με το σπιράλ - κατά τη διάρκεια και μετά την αποικιοκρατία.

Αλλά εν μέσω του φάσματος της απειλής του Τραμπ, η Γροιλανδία σχημάτισε τον Μάρτιο μια νέα τετρακομματική κυβέρνηση συνασπισμού σε μια επίδειξη εθνικής ενότητας, με την πρώτη σελίδα της συμφωνίας συνασπισμού να αναφέρει: «Η Γροιλανδία μας ανήκει».