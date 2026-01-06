Τι αναφέρει για τον στρατό των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μιλάει αυτή την ώρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσινγκτον, για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα αλλά και για όλα τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Ο ίδιος αναφερόμενος στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο ανέφερε ότι: «Ήταν ένα εκπληκτικό στρατιωτικό κατόρθωμα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στη συνέχεια ότι η επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο αποδεικνύει ότι «έχουμε τον πιο ισχυρό, τον πιο θανατηφόρο, τον πιο εξελιγμένο» στρατό. «Είναι ο πιο τρομακτικός στρατός στον πλανήτη Γη, και δεν είναι καν κοντά. Ξέρετε, το λέω εδώ και πολύ καιρό. Κανείς δεν μπορεί να μας νικήσει».

Είναι από καιρό αποδεκτό ότι οι ΗΠΑ έχουν την κορυφαία στρατιωτική ισχύ στο δυτικό ημισφαίριο.