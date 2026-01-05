Τα λάθη στη θέρμανση που μπορεί να επηρεάσουν τον ύπνο μας.

Κανένας δεν θέλει να ξυπνά σε «παγωμένο» σπίτι, πόσο μάλλον να κρυώνει ενώ κοιμάται. Πρέπει όμως να αφήνουμε ανοιχτή τη θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν κάνει πολύ κρύο;

Όταν καλούμαστε να πάρουμε αυτή την απόφαση, καλό είναι να ξέρουμε τι συμβουλεύουν οι ειδικοί, για την ιδανική θερμοκρασία του σπιτιού τον χειμώνα.

Η βρετανική οργάνωση Energy Saving Trust αναφέρει πως θα πρέπει να βάζουμε τον θερμοστάτη στη χαμηλότερη θερμοκρασία που νιώθουμε άνετα (συνήθως ανάμεσα σε 18 και 21 βαθμούς Κελσίου). Οι 18 βαθμοί είναι η συνιστώμενη ελάχιστη θερμοκρασία.

Όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ίσως θέλουν να βάλουν λίγο ψηλότερα το θερμοστάτη, ενώ οι υγιείς ενδέχεται να προτιμούν ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία.

Σε ό,τι αφορά στα μωρά, η οργάνωση The Lullaby Trust συμβουλεύει η θερμοκρασία στο δωμάτιό τους να είναι 16-20 βαθμούς Κελσίου. Τα μωρά καλό είναι να κοιμούνται με ελαφριά σκεπάσματα ή υπνόσακο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς μας επηρεάζει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η θερμοκρασία του σώματός μας ανεβαίνει και πέφτει φυσικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και αυτός ο ρυθμός παίζει σημαντικό ρόλο στο πόσο εύκολα και βαθιά κοιμόμαστε.

Καθώς πλησιάζει το βράδυ, η θερμοκρασία μας αρχίζει να πέφτει, ένα «σήμα» που βοηθά το σώμα να χαλαρώσει για τον ύπνο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας συνεχίζεται η πτώση της θερμοκρασίας μας, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, προτού αυξηθεί εκ νέου, καθώς το σώμα ετοιμάζεται να ξυπνήσει.

Εάν διαταραχθεί αυτός ο κύκλος, θα επηρεαστεί η ποιότητα του ύπνου μας. Κάτι που μπορεί να συμβεί για παράδειγμα εάν χρησιμοποιούμε όλη τη νύχτα ηλεκτρική κουβέρτα, καθώς ενδέχεται να ζεσταθούμε υπερβολικά.

Σύμφωνα με την οργάνωση The Sleep Charity, οι περισσότεροι ενήλικες κοιμούνται καλύτερα ότι η θερμοκρασία του δωματίου είναι μεταξύ 16 και 20 βαθμών Κελσίου, ενώ οι περισσότεροι θεωρούν πως η ιδανική είναι κοντά στους 18°C.

Η υπερβολική ζέστη όταν κοιμόμαστε μειώνει τον βαθύ ύπνο, σύμφωνα με τον γενικό γιατρό δρ. Μπάμπακ Ασράφι. Αλλά και ένα πολύ κρύο δωμάτιο μπορεί να προκαλέσει μυική δυσκαμψία, νευρικότητα ή δυσφορία, ιδιαίτερα σε παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους με άσθμα ή αναπνευστικά προβλήματα, καθώς ο κρύος, ξηρός αέρας ίσως ερεθίσει τους αεραγωγούς τους.

Είναι ασφαλές να κοιμόμαστε με ανοιχτή την ηλεκτρική κουβέρτα όλη τη νύχτα;

Σε παλιότερη ανάρτηση, η Πυροσβεστική προειδοποιούσε πως η χρήση ηλεκτρικού υποστρώματος αποτελεί συχνή αιτία ηλεκτροπληξίας, αλλά και εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Για αυτό, μεταξύ άλλων συμβούλευε να αποσυνδέουμε πάντα την ηλεκτρική κουβέρτα από την πρίζα, πριν από τον ύπνο και όταν δεν είναι σε χρήση.

[https://x.com/pyrosvestiki/status/1753375771404435862?s=20}

Πώς να κοιμηθούμε στην κατάλληλη θερμοκρασία

Μερικές μικρές συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο πόσο ζεστοί ή όχι νιώθουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

- Κρατάμε τα κλινοσκεπάσματα ζεστά, όχι το δωμάτιο. Στοχεύουμε σε ένα άνετο πάπλωμα, διατηρώντας πιο δροσερό τον περιβάλλοντα αέρα, ώστε να μπορεί το σώμα να απελευθερώσει φυσικά τη θερμότητα.

- Κάνουμε ένα ζεστό μπάνιο ή ντους πριν από τον ύπνο. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε και να νυστάξουμε, ώστε να είναι πιο εύκολο να αποκοιμηθούμε.

- Απολαμβάνουμε το φως της ημέρας, που βοηθά στη ρύθμιση της μελατονίνης, η οποία συνδέεται με τον ρυθμό της θερμοκρασίας του σώματος.

- Αποφεύγουμε την υπερβολική θέρμανση. Εάν ξυπνήσουμε νιώθοντας ότι ζεσταινόμαστε, καλό είναι να προτιμήσουμε πιο ελαφριά σκεπάσματα.

- Δεν αφήνουμε τα χέρια μας ή τα πόδια μας να παγώσουν. Σύμφωνα με έρευνες, τα ζεστά πόδια συνδέονται με την ταχύτερη έναρξη του ύπνου. Οι ζεστές κάλτσες ή μια θερμοφόρα στα πόδια μπορεί να βοηθήσουν.

Πηγή: Yahoo