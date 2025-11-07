Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μπήκε στο «Σόι Σου».

Την εμφάνισή του στην αγαπημένη σειρά «Το Σόι Σου» έκανε ο αγαπημένος ηθοποιός Γεράσιμος Σκιαδαρέσης σε έναν ρόλο έκπληξη, καθώς ήρθε για να ταράξει τα νερά και να αγοράσει τα μαγαζιά του Βαγγέλη Χαμπέα.

Η σειρά, έκανε πρεμιέρα τη προηγούμενη Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, έπειτα από έξι ολόκληρα χρόνια και έσπασε τα κοντέρ της τηλεθέασης, καθώς τόσο οι συντελεστές – όσο και το σενάριο διατήρησαν την οικογενειακή ατμόσφαιρα, το χιούμορ και την διάθεση που αγαπήθηκε από το κοινό όλες τις προηγούμενες σεζόν.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης σε ρόλο «επενδυτή»

Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, προβλήθηκε το δεύτερο διπλό επεισόδιο της σειράς, με τους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους να βιώνουν έντονες στιγμές.

Ειδικότερα από την μεριά των Χαμπέων, η οικονομική καταστροφή και η κατάσχεση των χασάπικων του Βαγγέλη, που υποδύεται ο Γιώργος Γιαννόπουλος, έχει φέρει αναστάτωση στην οικογένεια, ενώ όλοι προσπαθούν να βρουν τον πιο σωστό και τίμιο τρόπο για να καλύψουν το πρόστιμο και τα χρέη και να πάρουν πίσω την περιουσία τους. Σε αυτό το σημείο, εμφανίστηκε και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, σε ρόλο επενδυτή – αγοραστή, καθώς επιθυμεί να αγοράσει ποσοστό από το μαγαζί του Βαγγέλη.

Έτσι, σε απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή «Happy Day», ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, μίλησε στην Όλγα Λαφαζάνη για τον ρόλο του στην αγαπημένη σειρά:

«Είναι μία ευχάριστη αλλαγή. Είμαι συνεχώς ανάμεσα σε δράματα και φόνους. Μία μέρα είπαμε να ξεδώσουμε λιγάκι, να κάνουμε μια αλλαγή», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Με τον Χαμπέα ήμασταν μαζί φαντάροι και τώρα είμαι συνάδελφός του, είμαι και εγώ χασάπης. Ήρθα εδώ να βάλω πειρασμούς και δαιμόνια γιατί θέλω να αγοράσω τα μαγαζιά του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

