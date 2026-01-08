Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ με την οποία επιτίθεται στην διοίκηση της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα αναφέρει η ανακοίνωση πως «Με μια πρωτοφανή απόφαση, η ΔΕΗ απαγορεύει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας Πτολεμαΐδα V" και να συζητήσει με τους εργαζόμενους.

Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι «επιχειρησιακοί λόγοι».

Και καταλήγει «Με αστεία προσχήματα οι εντολοδόχοι της κυβέρνησης στη ΔΕΗ νομίζουν οτι θα φιμώσουν την αξιωματική αντιπολίτευση και θα εμποδίσουν την ανάδειξη των ζητημάτων και τη λογοδοσία ενώπιον του ελληνικού λαού».