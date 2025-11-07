«Είναι φανταστικός, ένας χαμογελαστός βούδας», σημείωσε ο Πάνος Μουζουράκης για το γιο του.

Το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, ο Πάνος Μουζουράκης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Στην αγκαλιά του Φάνη», όπου χάρισε μία αποκαλυπτική και ξεκαρδιστική συνέντευξη στον οικοδεσπότη του, Φάνη Λαμπρόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής και κριτής του «The Voice», μίλησε για την καριέρα του, την οικογένειά του και τα δύο του παιδιά, ενώ έκανε και μία ιδιαίτερη αποκάλυψη για το ποια θα είναι η τραγουδίστρια που θα βαφτίσει το γιο του.

Όσα αποκάλυψε ο Πάνος Μουζουράκης

Αρχικά λοιπόν, ο Πάνος Μουζουράκης, μίλησε για την οικογένειά του και τα δύο του παιδιά: «Η κόρη μου είναι 2 ετών και ο μικρός είναι 5 μηνών. Με την κόρη μου τα λέμε πάρα πολύ. Τώρα με το δεύτερο παιδί κατάλαβα ότι είναι τρομερή διαφορά την προσοχή που παίρνουν το πρώτο με το δεύτερο. Μετά έχεις και το άγχος μη ζηλέψει και το πρώτο παιδί, οπότε δίνεις περισσότερη βάση εκεί και το δεύτερο είναι στον αυτόματο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε χαμογελώντας:

«Ο γιος είναι ο μπαγάσας, φανταστικός, είναι χαμογελαστός. Σαν να μην σου κρατάει κακία, σου σκάει και ένα χαμόγελο σου κάνει έκρηξη ντοπαμίνης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1yp7cj2nqp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, ο τραγουδιστής, αποκάλυψε ποια θα είναι η γυναίκα που θα βαφτίσει τον πέντε μηνών γιο τους: «Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου. Είναι από τα πιο δοτικά άτομα που έχω γνωρίσει. Είναι ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά στους ανθρώπους γύρω της έχει σταθεί όσο λίγοι άνθρωποι συμπαραστέκονται», αποκάλυψε ο τραγουδιστής, μιλώντας για τη φίλη του και συνάδελφό του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1yb3ja3wht?integrationId=40599y14juihe6ly}