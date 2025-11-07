Η Χρύσα Ρώπα βρέθηκε καλεσμένη στην «Στην αγκαλιά του Φάνη», όπου και υποδύθηκε ρόλους που δεν είχε παίξει ποτέ.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η ηθοποιός Χρύσα Ρώπα, το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου, όπου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΙ.

Η γνωστή ηθοποιός, μίλησε για την υποκριτική, τη σχέση της με το θέατρο και την τηλεόραση, ενώ μεταξύ άλλων, συμμετείχε στα παιχνίδια και τις δοκιμασίες που τις ανέθεσε ο οικοδεσπότης της Φάνης Λαμπρόπουλος.

Όσα ανέφερε η Χρύσα Ρώπα

Αρχικά λοιπόν, μίλησε για την καριέρα της εκδηλώνοντας την μεγάλη της αγάπη για το θέατρο και την «αποστροφή» της για την τηλεόραση: ««Από αυτά που ακούω έχει αλλάξει η τηλεόραση. Δεν έχω προσωπική εμπειρία, δεν την αγάπησα ποτέ, σαν σίριαλ ας πούμε. Έκανα πέντε σειρές, οι οποίες δεν είναι… δεν τρελαίνομαι, αλλά για το θέατρο το πονώ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1zbhxk2bk9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο μάλιστα, συμπλήρωσε πως σε όσες σειρές έχει λάβει μέρος, τις έχει αγαπήσει: «Δεν τα έχω απαρνηθεί, τα αγάπησα πολύ. Τα ακούω τα καλά σχόλια για τα σίριαλ… Μετά στην Οικογένεια Βλάπτει και στο Τι ψυχή θα παραδώσεις μ@#$; έκοβα φλέβα. Δεν πίστευα τα κείμενα που διάβαζα. Αλλά στο δίλημμα θέατρο ή τηλεόραση, το θέατρο διαλέγω», εξήγησε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετ’ έπειτα, η συζήτηση στράφηκε προς το γεγονός πως δεν έχει λάβει μέρος ποτέ σε ερωτική σκηνή στην τηλεόραση και στο θέατρο, καθώς είναι κωμική ηθοποιός: «Δεν χρειάστηκε ποτέ. Δεν το απέφυγα, αλλά ποιος θα μου πρότεινε εμένα να κάνω ερωτική σκηνή; Θα μπορούσε να με πάρει ο Κοκκινόπουλος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1zmnrhwd81?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με αφορμή μάλιστα την εν λόγω συζήτηση, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, στο τέλος της συνέντευξης, ανέθεσε στην Χρύσα Ρώπα, να αναλάβει ορισμένους ρόλους. Ένας από αυτούς ήταν ο κωμικός καβγάς ενός ζευγαριού, όπου υποδύθηκε τη σύντροφο του παρουσιαστή, ενώ σε άλλο σημείο ανέλαβε να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά «ερωτική σκηνή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1zp5wizp0x?integrationId=40599y14juihe6ly}