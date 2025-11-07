Η Κατερίνα Παπουτσάκη στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4».

Το απόγευμα της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Παπουτσάκη, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ειδικότερα, η γνωστή ηθοποιός, αναφέρθηκε στη σχέση της με τα παιδιά της, στην καριέρα της και στην επιθυμία της να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο ρόλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη που είχε φέρει εις πέρας μερικά χρόνια νωρίτερα.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη στο «Στούντιο 4»

Μιλώντας αρχικά για την οικογένειά της, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ανέφερε πω τα παιδιά της δεν την παρακολουθούν στην τηλεόραση, καθώς η ίδια δεν το επιδιώκει και εκείνα δεν το ζητούν: ««Τα παιδιά δεν με βλέπουν στην τηλεόραση. Δεν το επιδιώκω, δεν θέλω και πολύ. Δεν θέλουν ούτε αυτά ούτε στα «Καλύτερά μας χρόνια» που θα μπορούσε. Ούτε εκείνα εκδηλώνουν φοβερό ενδιαφέρον ούτε εγώ τους σπρώχνω προς αυτή την κατεύθυνση σε καμία περίπτωση. Είναι και ώρες που κοιμούνται τα παιδιά…», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Ίσως κάποια στιγμή αν ανεβάσει κάποιος κάτι στο Instagram να τους πω να την δουν. Τώρα να τους βάλω να δουν ολόκληρο επεισόδιο… Καταρχάς δεν είναι για την ηλικία τους. Δεν είναι ανάγκη να βλέπουν την μαμά τους να δίνει ένα φιλάκι… Δεν είναι απαραίτητο».

Για τη σχέση των δύο γιων της, η ηθοποιός σημείωσε πως είναι σε ηλικία που πλέον μπορούν να συνυπάρξουν και να παίξουν μαζί προσπαθώντας ο μικρότερος να μοιάσει στον μεγαλύτερο: «Ο μικρός είναι 6,5 και ο μεγάλος 12. Είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσά τους, αλλά τώρα, καθώς μεγαλώνουν, παρατηρώ ότι είναι ωραία, αρχίζουν και παίζουν μεταξύ τους περισσότερο. Ο μικρός προσπαθεί να φτάσει τον μεγάλο και μοιάζει κι αυτός σαν 11χρονο…», σημείωσε μεταξύ άλλων, ενώ εξήγησε πως η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει αντιμετωπίσει ως μαμά, είναι η αϋπνία: «Η αυπνία μπορεί να με διαλύσει. Είμαι και υπναρού… Το καλύτερό μου είναι να μην έχω γύρισμα το πρωί, να βάλω τα παιδιά στο σχολικό και να πάω στο κρεβάτι το ζεστό και να ρίξω έναν δίωρο ύπνο».

Για την καριέρα της και την επιθυμία της να ασχοληθεί με την υποκριτική, ανέφερε πως δεν προέκυψε λόγω της ανάγκης της να αναγνωριστεί από το κοινό. Αντίθετα, αναφέρει πως πρόκειται για μία ουσιαστική ανάγκη: «Στη δική μου περίπτωση δεν ήταν ποτέ το να γίνω γνωστή, απλώς ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά. Να είμαι μέσα σε αυτό και να σηκώνω τα μανίκια και να δουλεύω».

Μάλιστα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, η οποία της έδωσε μεγάλη αναγνωρισιμότητα και φήμη, γεγονός που την έκανε να «χάσει» τις ισορροπίες της παροδικά: «Μετά την Αλίκη τα πράγματα ξέφυγαν, πριν δεν ήταν κάτι μη διαχειρίσημο. Τότε, με την Αλίκη, χρειάστηκε να κάνω πίσω για να ξαναβρώ τις δικιές μου ισορροπίες, έτσι όπως το ήθελα εγώ», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Το να μοιρολατρείς και να λες γιατί έγινε δεν βγάζει πουθενά. Ανάλογα και τι σου συνέβη και εγώ έκανα το καλύτερο που μπορούσα για να ανταπεξέλθω στην κατάσταση και αυτό με δυνάμωσε. Έμαθα πράγματα μέσα από αυτό. Θα ήθελα να ήμουν πιο πολύ οργανωτική, να έχω καλύτερη αίσθηση του χρόνου, μπερδεύομαι και δυσκολεύομαι με τον χρόνο».