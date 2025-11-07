«Να μ’ αγαπάς» - Από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 20:00.

Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στην αγαπημένη σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς».

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 24

Η Άννα προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της και συγκρούεται με τη Σοφία και το νονό της. Παράλληλα, η σχέση της με τον Λευτέρη δοκιμάζεται, καθώς αυτός διστάζει να την ακολουθήσει στην απόδραση που ονειρεύεται.

Η εκδήλωση στο ξενοδοχείο Καλλιγά εξελίσσεται εντυπωσιακά, αλλά η είσοδος κάποιων τοπικών δημοσιογράφων δημιουργεί ένταση. Ο Ορφέας υποψιάζεται πως την οργάνωσε ο Χάρης.

Η Φωτεινή αρχίζει να αμφιβάλλει για τη Νικαίτη και πετάει το δαχτυλίδι που της χάρισε. Ο Άγγελος δείχνει ξεκάθαρο ενδιαφέρον για τη Ζωή, προκαλώντας ζήλια στη Σοφία.

Η Σοφία χάνει τον έλεγχο και απειλεί να σκοτώσει τον Λευτέρη, αν η Άννα δεν παντρευτεί τον Ορφέα.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 25

Η Άννα, συντετριμμένη από την πίεση της Σοφίας και τις απειλές ότι θα σκοτώσει τον Λευτέρη, δέχεται να παντρευτεί τον Ορφέα. Ο Ορφέας, γεμάτος ενοχές, πιέζεται από τον πατέρα του να προχωρήσει στον γάμο για να σώσει την οικογένεια.

Ο Θεόφιλος, με δόλο, στέλνει τα δίδυμα, Λευτέρη και Φωτεινή, με μια δικαιολογία στην Αθήνα για να τα απομακρύνει από το σπίτι.

Η Εβίτα φεύγει για Μιλάνο, αποχαιρετώντας με συγκίνηση τον Ορφέα. Οι προετοιμασίες του γάμου κορυφώνονται, αλλά τα δίδυμα αντιλαμβάνονται ότι τους έστειλαν επίτηδες μακριά γιατί κάτι ετοιμάζουν. Επιστρέφουν απρόσμενα στο Ναύπλιο.

Ο γάμος έχει ξεκινήσει. Τη στιγμή που η Άννα λέει το «ναι», ο Λευτέρης και η Φωτεινή εμφανίζονται και βλέπουν σοκαρισμένοι το σκηνικό.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 26

Αμήχανοι ο Ορφέας και η Άννα περνούν την πρώτη τους νύχτα ως ζευγάρι μέσα σε ενοχές και απελπισία.

Η Ζωή συναισθάνεται την κατάσταση τους και προσπαθεί να παρηγορήσει, ενώ οι φόβοι της Νικαίτης για το μέλλον της στο σπίτι διογκώνονται. Ο Θεόφιλος αποσπά, ερήμην της Σοφίας, μια υπογραφή της Άννας που την κάνει συμμέτοχη στα χρέη του Ομίλου των επιχειρήσεων, πράγμα που οδηγεί σε άγρια σύγκρουση των συμπέθερων.

Η «συμμαχία» Χάρη και Μάκη αποκαθίσταται.

Τέλος, η Φωτεινή και ο Λευτέρης σοκαρισμένοι από το γάμο περνούν από την απελπισία και τη συντριβή στη δυναμική απόφαση μιας οριστικής λύσης στο δράμα.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 27

Τα δίδυμα επιστρέφουν στην έπαυλη, και ο Λευτέρης αναζητά με αγωνία την Άννα, η οποία, υπό την πίεση της Σοφίας, τον απομακρύνει με ψέματα, καταρρακώνοντάς τον.

Η Σοφία συγκρούεται με τον Θεόφιλο για το πληρεξούσιο της Άννας, ενώ εκείνος επιβεβαιώνει την κυριαρχία του. Η απόπειρα του Θεόφιλου να απολύσει τα δίδυμα προσκρούει στην άρνηση της Ζωής και ο Χάρης αναλαμβάνει να κάνει τη βρώμικη δουλειά.

Ο Ορφέας προσπαθεί απεγνωσμένα μιλήσει στη Φωτεινή η οποία παραμένει αμετακίνητη και πληγωμένη. Η Χαρούλα βοηθά τον Ορφέα, στήνοντας σκηνικό συνάντησης με τη Φωτεινή.