Σαρωτική η επιστροφή για «Το Σόι Σου».

«Το Σόι Σου» - Κάθε Παρασκευή στις 20:00 με διπλό επεισόδιο στον Alpha.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο Κωνσταντίνος από τη σειρά «Το σόι σου», ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για την αγαπημένη σειρά.

Αναφερόμενος στο ξεκίνημα της σειράς θα πει «είχαμε ξεκινήσει δειλά-δειλά, σιγά-σιγά και χτίζαμε μια οικογενειακή σειρά, ούτε ξέραμε τι θα γίνει. Και έγινε αυτή η μεγάλη διαδρομή και όταν τελείωσε ο κύκλος της, η σειρά εκτινάχθηκε λόγω του διαδικτύου, λόγω των νεότερων γενιών που την είδανε. Και κατά απαίτηση των τηλεθεατών επέστρεψε και πραγματικά δεν περιμέναμε την τόσο μεγάλη ανταπόκριση».

Όσα αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης για «Το Σόι Σου»

Για την τεράστια επιτυχία που σημείωσε η πρεμιέρα της σειράς… «σημαίνει ότι υπήρχε τεράστια αναμονή του κοινού. Αυτό το βλέπαμε και στα social media, είναι κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει. Δεχόμασταν φωτογραφίες, βίντεο από μεγάλες παρέες, οικογένειες που καθόντουσαν και βλέπανε τη σειρά. Είναι πολύ γλυκό, πολύ τρυφερό και πρέπει να νιώθουμε όλοι ευλογημένοι που το ζήσαμε αυτό».

«Δεν έχω πολλά κοινά στοιχεία με τον Κωνσταντίνο» θα πει για το ρόλο του «αλλά νομίζω ότι τον καταλαβαίνω και τον εκτιμώ. Γιατί πέρα από το ότι είναι ένας μαμάκιας γιος, είναι ένας άνθρωπος που στηρίζει την οικογένειά του, τα δυο του παιδιά που είναι και από διαφορετικούς γάμους. Είναι μια ωραία μορφή οικογένειας και παρόλες τις συγκρούσεις και τις εντάσεις, αγαπάνε και στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Και είναι αυτό το στοιχείο που αρέσει πάρα πολύ στο κοινό, περνά αυτό το μήνυμα. Στο τέλος είμαστε μαζί, ό,τι και να γίνεται θα στηρίξουμε τις επιλογές του άλλου».

Για την κωμωδία επισημαίνει «είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος. Και ειδικά το να γραφτεί μια κωμωδία στην τηλεόραση δεν είναι τόσο εύκολο, και να παίζεται 2-3 φορές την εβδομάδα. Στο «Σόι σου» είμαστε εδώ για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και είναι αυτό που είπε η Βάσω Λασκαράκη, νιώθουμε σαν να τελειώσαμε την Παρασκευή το γύρισμα και να βρεθήκαμε τη Δευτέρα».

{https://www.youtube.com/watch?v=s9MfTzTonok}

«Το σόι σου» κάθε Παρασκευή στις 20:00.