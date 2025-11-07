«Το Σόι Σου», κάθε Παρασκευή στις 20:00 με διπλό επεισόδιο.

Ο Μελέτης Ηλίας, ο αγαπημένος Σάββας του «σογιού» ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την θριαμβευτική επιστροφή της σειράς.

«Από την παρέα του «σογιού», εγώ ήμουν από τους πιο συγκρατημένους. Έλεγα ακόμη και ένα 16%-17% να κάνει… Είμαι τρελός «νουμεράκιας» και ξέρω ότι η νέα πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με τα νούμερα που έκανε το «Σόι». Όταν είδαμε το 41% σοκαριστήκαμε. Αποτυπώθηκε αυτή η αγάπη και η προσμονή του κόσμου σε ένα project, που ναι μεν είναι κάθε μέρα στο σπίτι μας, αλλά το καινούργιο πάντα φέρνει κάτι διαφορετικό», λέει ο Μελέτης για την επιστροφή της αγαπημένης σειράς.

«Το Σόι Σου»: Όσα αποκάλυψε ο Μελέτης Ηλίας

Όπως είπε, είδαν όλοι μαζί το πρώτο διπλό επεισόδιο και ήταν αγχωμένος για το πώς θα φαίνονταν έξι χρόνια μετά «γιατί είναι πολύ περίεργο να σε έχει συνηθίσει ο κόσμος να μπαίνεις κάθε μέρα στα σπίτια τους με μια συγκεκριμένη φάτσα και να τον βλέπεις έξι χρόνια μετά».

Στο αποψινό επεισόδιο συμμετέχει και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης «σπουδαίος ηθοποιός και συνάδελφος, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του και κάνει έναν ανταγωνιστή του Χαμπέα. Τα δυο αποψινά επεισόδια έχουν πάρα πολύ γέλιο. Επιστρέφουμε στους χώρους του «σογιού», γιατί τα πρώτα δύο επεισόδια ήταν λίγο μεταβατικά. Τώρα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στο πατροπαράδοτο, αγαπημένο «Σόι» που όλοι ξέρουμε».

Τι άλλο θα δούμε απόψε… «όπως είδαμε στα πρώτα δύο επεισόδια, τα χασάπικά του ο Χαμπέας, που ήταν πολύ αξιόλογη επιχείρηση, τα έδωσε στον Διονύση που είναι χορτοφάγος και στον Μιχάλη που είναι λίγο τεμπέλης. Κάτι δεν έχει πάει καλά με αυτό και τις συνέπειες αρχίζουμε να τις βλέπουμε τώρα, που γίνεται ο περιορισμός στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και έρχεται και ένας επίδοξος ανταγωνιστής, ο οποίος θέλει ουσιαστικά μερίδιο από τα χασάπικα. Και μετά έρχεται και το δεύτερο επεισόδιο των Τριαντάφυλλων, που βλέπουμε την επιστροφή της Αλεξάνδρας στο σπίτι που τόσα χρόνια έμενε ο Κωνσταντίνος και η Αντωνία…»

Όπως λέει, στην οικογένειά του δεν είναι όσο αυστηρός είναι ο Σάββας, ενώ σχολίασε και το ότι η κόρη του δεν μπορεί να αποδεχθεί το γεγονός ότι έχει πέραση στις συμμαθήτριές της λόγω του «σογιού».

Τέλος, έκανε και πρόβλεψη τηλεθέασης για το αποψινό επεισόδιο...

{https://www.youtube.com/watch?v=PDTR9iYxcrI}

«Το σόι σου» κάθε Παρασκευή στις 20:00.