Ο Μιχάλης, ο πατέρας της Ναταλίας, έρχεται από την Κρήτη και μαζί με την Λουκία φέρνουν την… καταστροφή!

Ο Άλεξ θέλει να υιοθετήσει ένα χαμστεράκι, ο Ερμής θέλει έναν παπαγάλο και ο Θωμάς ένα σκυλάκι.

Ο Στέφανος σκέφτεται έναν πολύ πονηρό τρόπο για να αποφύγει να φροντίζουν εκτός από τα τρία παιδιά και τα ζωάκια που θέλουν να υιοθετήσουν.

Η Ναταλία προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα να πείσει μια πελάτισσα ότι δεν αφήνουν μέσα στο αεροπλάνο μεγαλόσωμα σκυλιά.

Ο Μιχάλης ο πατέρας της Ναταλίας καταφθάνει από Κρήτη με έναν κρυφό σκοπό. Χαίρονται που τον βλέπουν και μόνο ο Θωμάς μαθαίνει την μυστική του ατζέντα.

Η Ντίνα παρακολουθεί τον Θωμά γιατί της φαίνεται παράξενη η συμπεριφορά του και τον βλέπει να συναντιέται με την Λίλα. Έξαλλη θυμώνει με τον Θωμά.

Ο λόγος της συνάντησης όμως είναι εντελώς διαφορετικός απ’ αυτόν που φαντάζεται.

Στο επεισόδιο της Κυριακής…

Στο σπίτι ο Μιχάλης και η Λουκία τα λένε. Η Λουκία μόλις γύρισε από εκδρομή με την τάξη της.

Η Ναταλία και ο Στέφανος ανησυχούν μήπως αρχίσουν να τσακώνονται πάλι.

Αλλά οι συμπέθεροι είναι αποφασισμένοι να τους εκπλήξουν. Κάποιος στέλνει στην Ντίνα φωτογραφία του Θωμά με την Λίλα παρεξηγήσιμη αλλά ποιος είναι αυτός και γιατί το κάνει;

Η Λουκία με τον Μιχάλη συμφωνούν να βοηθήσουν τον Θωμά να πάει ημερήσια εκδρομή με την Ντίνα χωρίς να το μάθουν οι γονείς.

Η σύμπνοια όμως δεν κρατάει πολύ και η συνηθισμένη κόντρα μεταξύ τους ξεσπάει ανεξέλεγκτη και καταστροφική.

