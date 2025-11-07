Το 50ο επετειακό επεισόδιο «Παρά Πέντε» είναι γεγονός!

Το «Παρά Πέντε», επιστρέφει για μία ακόμη φορά στη μικρή οθόνη και τώρα όχι απλά ως επανάληψη. Πρόκειται για μία σειρά που έχει γράψει ιστορία στον τηλεοπτικό σταθμό του Mega, με πολλές από τις ατάκες των πρωταγωνιστών να χρησιμοποιούνται πλέον και στην καθημερινότητα.

Μόλις έναν μήνα νωρίτερα, ο σεναριογράφος της σειράς και ο τηλεοπτικός «Σπύρος», ο Γιώργος Καπουτζίδης, δημιούργησε ένα κάλεσμα προς όλους τους τηλεθεατές, έτσι ώστε να τον «βοηθήσουν» στη δημιουργία σεναρίου για το επετειακό επεισόδιο.

Έτσι λοιπόν, 20 χρόνια μετά, η αγαπημένη πεντάδα –και όχι μόνο αυτή– επιστρέφει για μία νοσταλγική επανασύνδεση. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, στο πρόσφατο παρελθόν, είχε μιλήσει για τη μορφή που θα έχει το επεισόδιο στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» λέγοντας μεταξύ άλλων: «Θα κάνουμε ένα επετειακό Παρά Πέντε και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις, τις σκέψεις του κοινού, παραγγελιές του κοινού. Οι σκηνές που γράφω τώρα, δηλαδή, είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος».

Παρ’ όλα αυτά, λίγε ώρες νωρίτερα, μέσα από τα social media της σειράς, οι αρμόδιοι δημοσίευσαν ένα σχετικό βίντεο με τα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως το «Παρά Πέντε» επιστρέφει για να ξαναγράψει ιστορία και να χαρίσει αναρίθμητες στιγμές γέλιου, με στιγμές και εικόνες που έχουν χαραχθεί στις μνήμες των πρωταγωνιστών και των τηλεθεατών.

«Τα γυρίσματα ξεκίνησαν! Stay tuned για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», γράφει η λεζάντα της δημοσίευσης και η ανυπομονησία «χτυπάει κόκκινο».

