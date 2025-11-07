«Μια νύχτα μόνο» - Όλες οι εξελίξεις από την Κυριακή 9 μέχρι και την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 21:00.

Τα πιο κρυφά συναισθήματα και οι πιο μεγάλες επιθυμίες έρχονται στο φως. Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», Κυριακή με Τρίτη, στις 21:00.

Η Αρετή παλεύει να κρατήσει κρυφό το μυστικό της. Ο Οδυσσέας, ανήσυχος, αποφασίζει να την παρακολουθήσει.

Η Μαρίκα επιστρέφει στο σπίτι, όπου ο Άλκης βάζει λόγια στον Σάββα για τη γυναικολόγο της Άσπας, προετοιμάζοντας το έδαφος για μελλοντικές αποκαλύψεις.

Ο Οδυσσέας παίρνει την πρωτοβουλία να συμφιλιωθεί με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο είναι ερωτευμένοι με την Αρετή.

Το μυστικό του Σάββα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί.

«Μια νύχτα μόνο»: Οι περιλήψεις των επεισοδίων που έρχονται

Επεισόδιο 6 (Κυριακή 09/11)

Η Αρετή παλεύει να κρατήσει το μυστικό της κρυφό, αφήνοντας πίσω της ένα πέπλο μυστηρίου.

Από την άλλη, ο Οδυσσέας, γοητευμένος και ανήσυχος, αποφασίζει να την παρακολουθήσει και βρίσκεται μια ανάσα πριν την αλήθεια. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος τού αποκαλύπτει τον έρωτά του νγια την Αρετή.

Η Μαρίκα, κάτω από δύσκολες συνθήκες, ετοιμάζεται για τη δική της επανάσταση.

Αποφασίζει να φύγει από το σπίτι και πηγαίνει να μείνει σε ξενοδοχείο. Ο Πετράκης βγαίνει από την εντατική και ανυπομονεί, να γυρίσει σπίτι. Η Αρετή είναι αναγκασμένη να αναχωρήσει για Κωνσταντινούπολη, ως υπεύθυνη του έργου.

Ο Οδυσσέας κανονίζει, ώστε να μην μπορέσει να τη συνοδέψει ο Σταύρος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται εκείνες τις μέρες στη Βουλγαρία. Όταν φτάνει η

Αρετή στην Κωνσταντινούπολη, δεν φαντάζεται, ότι θα έχει μια συνάντηση-έκπληξη.

{https://www.youtube.com/watch?v=4so5p7KmWxM}

Επεισόδιο 7 (Δευτέρα 10/11)

Η παρουσίαση του project από την Αρετή στην Κωνσταντινούπολη στέφεται με απόλυτη επιτυχία, αλλά η καινούργια ανήθικη πρόταση που της κάνει ο Οδυσσέας, την κάνει να θέλει να φύγει με το πρώτο αεροπλάνο. Ο Νταγιάννος φέρνει τη Μαρίκα πίσω στο σπίτι.

Η υγεία του Πετράκη δείχνει να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί μάταια να πείσει τον Νταγιάννο, να επανεξετάσει τη σχέση του με τον εγγονό του.

Ο Άλκης βάζει λόγια στον Σάββα για τη γυναικολόγο της Άσπας, κάνοντάς τον να ανησυχεί, μήπως έκανε λάθος διάγνωση για το φύλο του παιδιού.

Στόχος του είναι να τον πείσει, πως η Άσπα πρέπει να επισκεφτεί κι άλλον γιατρό, για να πάρει δεύτερη γνώμη. Η Ελένη αποκαλύπτει ότι η Αρετή ψάχνει να βρει δουλειά αλλού, με αποτέλεσμα ο Σταύρος να ζητάει εξηγήσεις από τον Οδυσσέα, προκειμένου να μάθει τι ακριβώς συνέβη μεταξύ τους στην Κωνσταντινούπολη.

Η ένταση ανάμεσα στον Οδυσσέα και τον Σταύρο κορυφώνεται.

Επεισόδιο 8 (Τρίτη 11/11)

Ο Οδυσσέας, πλήρως απογοητευμένος μετά το επαγγελματικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με την Αρετή, βλέπει πως αντί να τους φέρει πιο κοντά, τους απομάκρυνε ακόμα περισσότερο.

Η Κατερίνη και η Αννέζα προετοιμάζονται για το μεγάλο φιλανθρωπικό gala για τα παιδιά με καρκίνο.

Ο Άλκης τρυπώνει στο γραφείο του Σάββα, ενώ εκείνος απουσιάζει και βλέπει στον υπολογιστή του ανοιγμένο το site του κέντρου, στο οποίο εργάζεται η Μίνα με φωτογραφίες δικές της και άλλων τραγουδιστών.

Η Άσπα επισκέπτεται με τη Μαρίκα άλλον γυναικολόγο κι εκεί αποδεικνύεται πως περιμένει κορίτσι. Η Μαρίκα βλέποντας την απελπισία της, της λέει να την εμπιστευτεί, ώστε να διαχειριστεί εκείνη την κατάσταση με την οικογένεια. Ο Οδυσσέας παίρνει πρωτοβουλία για συμφιλίωση με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο τρέφουν αισθήματα για την Αρετή –ο Οδυσσέας κρυφά, ο Σταύρος φανερά πλέον.

Η Ελένη εντωμεταξύ ψάχνει τρόπους, για να προσεγγίσει τον Σταύρο. Παράλληλα, η Αρετή δέχεται την πρόταση του γιατρού να μιλήσει στο φιλανθρωπικό gala για τον αγώνα που έδωσε για την υγεία του γιου της.

Η ομιλία της, όχι μόνο θα συγκινήσει, αλλά θα φέρει και αποκαλύψεις.