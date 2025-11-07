«Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου – Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ΑΝΤ1.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 14η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών.

Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

«Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου - Όσα θα δούμε το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1

Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 13:30

• Νέα μελέτη για τη σύνδεση διατροφής και ύπνου: Αν αλλάξουμε τη διατροφή μας, μπορούμε μέσα σε 24 ώρες να βελτιώσουμε τον ύπνο μας!

• Παρουσιάζουμε την πρώτη ΑΙ τυφλή influencer, που δημιουργήθηκε για να σπάσει προκαταλήψεις για την αναπηρία, καθώς και μία δωρεάν εφαρμογή που «βλέπει» για άτομα με προβλήματα όρασης

• Πόνος και δυσφορία στο γόνατο: Οι ειδικοί χειρισμοί που μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά.

• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ με τη συνεργασία του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Δείχνουμε τον σωστό τρόπο θηλασμού στις νέες μαμάδες με αφορμή την παγκόσμια εβδομάδα μητρικού θηλασμού

Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 13:30

• Ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη: Τι είναι και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της για τον άνδρα;

• Γιατί έχουμε κακή διάθεση και μειώνεται η ενέργειά μας, τώρα που μικραίνει η μέρα και χειμωνιάζει;

• ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε αν υιοθετήσουμε ζωάκι;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ANT1.



