Όταν η μνήμη του Αντρέα ξυπνά, τίποτα δε μένει το ίδιο!

Μη χάσετε απόψε στις 22:00 στον «Γιατρό»

Επεισόδιο 02 - «Κάτι πρέπει να αφήσεις»

Ο Ανδρέας ξεκινάει ειδική θεραπεία για την ανάκτηση της μνήμης του, με τον Απόστολο να του λέει πως, αν όλα πάνε καλά, θα ξαναπάρει πίσω τη ζωή του.

Η Άννα όμως, όταν το πληροφορείται, δείχνει σα να μη θέλει να θυμηθεί εντέλει ο Ανδρέας, σα να του κρύβει ένα μεγάλο μυστικό που φοβάται ότι θα φανερωθεί.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος αμφιβάλλει πλέον για τα αισθήματα της Σοφίας απέναντί του, ενώ ο Δημήτρης είναι φανερό πως δεν μπορεί να διαχειριστεί ακόμη το αίσθημα της απώλειας μετά από τον θάνατο της Δανάης.

Κι ενώ ο Ανδρέας φαίνεται να έχει άλλη μια συνηθισμένη μέρα στο νοσοκομείο, μία ακόμη ανάμνηση που θα έρθει στο μυαλό του θα τον ταράξει και θα τον κάνει να τρέξει για εξηγήσεις στην Άννα.

Του κρύβει όντως κάποιο μυστικό από τα χρόνια της κοινής τους ζωής;

