Ο παρουσιαστής απάντησε με χιούμορ στο παράπονο του Πάνου Μουζουράκη.

Το παράπονό τους εξέφρασαν στον παρουσιαστή του «The Voice» Γιώργο Καπουτζίδη, το βράδυ του Σαββάτου (15/11/25) οι κριτές του σόου, Πάνος Μουζουράκης και Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο ίδιος είπε αρχικά στον Γιώργο Καπουτζίδη, να τους γράψει «κάναν ρόλο, όπως είμαστε όλοι μαζί» και έπειτα ο Πάνος Μουζουράκης απευθύνθηκε στον Γιώργο Καπουτζίδη, λέγοντάς του: «Αν και γνωριζόμαστε τόσο καιρό και ξέρεις το ταλέντο μου σαν ηθοποιός, στην «Καρυάτιδα» έχεις βάλει άλλους, πολύ ταλαντούχους να παίξουν αλλά για μας; Ένα ρολάκι; Ένα πέρασμα από τις Σέρρες. Κάτι», είπε ο Πάνος Μουζουράκη.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-de9j2xw2f72x?integrationId=40599y14juihe6ly}