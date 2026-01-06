Σε κλίμα κατάνυξης οι εορτασμοί για τη σημερινή ημέρα. Δεκάδες άτομα έπεσαν στα λιμάνια πόλεων.

Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων για τα Θεοφάνεια, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς είχε προηγηθεί το πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Εν συνεχεία τελέστηκε ο Αγιασμός των Υδάτων, στον προβλήτα απέναντι από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων πως «γιορτάζουμε σήμερα τα ολόφωτα Φώτα και μετέχουμε έτσι και από εδώ από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας από τον Πειραιά, σε μια σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια που τόσο χρειαζόμαστε αυτή την ημέρα». Όπως επεσήμανε, μεταξύ άλλων, αυτό το φως μπορεί να καθοδηγήσει τους πολίτες ώστε να πορευτούν μπροστά με σιγουριά και να μετατραπεί σε προσωπική και συλλογική δύναμη.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε δηλώσεις του μετά το πέρας των εκδηλώσεων ανέφερε: Τα Θεοφάνεια είναι μια πολύ σημαντική και ιδιαίτερα συμβολική ημέρα για την Ορθοδοξία μας αλλά και για την πατρίδα μας. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα στο μεγάλο λιμάνι για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο λαό μας, στους συμπολίτες μας, αλλά και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της θάλασσας, τους νησιώτες τους ναυτικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος σε όλο τον κόσμο μας. Ελπίζουμε σε ενότητα σε ομοψυχία και σε σύνεση στις δύσκολες ημέρες που ζούμε και θα ζήσουμε».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε δήλωση της από το λιμάνι του Πειραιά τόνισε: «Χρόνια πολλά από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και της Μεσογείου, τον Πειραιά. Σήμερα γιορτάζουμε τα Φώτα, τα ολόφωτα Φώτα, αυτά με τα οποία μεταλαμπαδεύουμε το φως σε αλήθεια, σε δημιουργικότητα, σε πρόοδο σε αγάπη».

Ο βουλευτής της ΝΔ Νίκος Βλαχάκος εξέφρασε τις ευχές του αναφέροντας: «Χρόνια πολλά σε όλους, είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την Ορθοδοξία μας και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η ημέρα αυτή να φωτίσει τους παγκόσμιους ηγέτες για μια ειρήνη για την ανθρωπότητα ώστε να πορευτούμε με αγάπη και ειρήνη όλη μας τη ζωή».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε μετά το τέλος του εορτασμού: «Η σημερινή ημέρα μας θυμίζει την αξία της διαύγειας και της ορθής κρίσης σε μια περίοδο σύγχυσης και παραπληροφόρηση. Έχουμε ανάγκη όσο ποτέ το καθαρό και υπεύθυνο δημόσιο λόγο αυτόν που ενώνει και διαφωτίζει όχι αυτόν που συσκοτίζει και διχάζει».

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης σε δηλώσεις του ανέφερε: «Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο εορτασμός για τη μεγάλη γιορτή των Θεοφανείων εδώ στον Πειραιά, στο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Οι παρουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος,είναι ιδιαίτερα τιμητικές και ευχάριστες για εμάς τους Πειραιώτες. Εύχομαι σε όλους τους Πειραιώτες και τις Πειραιώτισσες, Ελληνίδες και Έλληνες χρόνια πολλά».

Με λαμπρότητα η τελετή αγιασμού των υδάτων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Με λαμπρότητα και παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε το πρωί η τελετή καθαγιασμού των υδάτων και ρίψης του Τιμίου Σταυρού στον Α' προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Συνολικά 56 τολμηροί, όλων των ηλικιών, βούτηξαν από σκάφη στον Θερμαϊκό Κόλπο και τον σταυρό έπιασε ο 23χρονος, Στέργιος Παγωνίδης.

Τα τελευταία τρία χρόνια η τελετή αγιασμού των υδάτων μεταφέρθηκε από τη συμβολή των οδών Λ. Νίκης με Αγίας Σοφίας στο λιμάνι, έπειτα από σχετική απόφαση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Η αλλαγή του χώρου δίνει, πλέον, τη δυνατότητα στους πιστούς, τόσο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και τους χιλιάδες ξένους επισκέπτες, να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη άνεση τις εκδηλώσεις.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλους λέγοντας πως «σήμερα είδαμε τα παιδιά μας να πέφτουν στο νερό και να μη φοβούνται γιατί αποτελούν το παράδειγμα για όλους εμάς. Καλούμαστε, όπως τα παιδιά που μπήκαν στο νερό, να μπούμε μέσα στη ζωή με ελπίδα, με θάρρος και με δημιουργικότητα για να μπορέσουμε να την αλλάξουμε».

Ευλόγησε τον 23χρονο που έπιασε τον σταυρό και του ευχήθηκε: «Να έχεις την ευλογία του Θεού. Ο σταυρός να σε φυλάει και να σε σκεπάζει και πάντοτε να είσαι γεμάτος ζωή». Ο Μητροπολίτης έδωσε δώρο στον νεαρό έναν χρυσό σταυρό και στους υπόλοιπους, που βούτηξαν, από έναν ασημένιο ως ευλογία.

Από την πλευρά του ο 23χρονος, Στέργιος Παγωνίδης, δήλωσε «πολύ χαρούμενος και ευλογημένος». Είπε πως θα συνεχίσει να βουτάει τα Θεοφάνια και έστειλε το μήνυμα «να υπάρχει υγεία και να είμαστε όλοι αγαπημένοι». Ο μεγαλύτερος σε ηλικία που βούτηξε σήμερα για τον σταυρό ήταν 75 ετών και ο μικρότερος μόλις 15, ενώ μεταξύ των 56 ήταν και μια γυναίκα.

Στις λατρευτικές εκδηλώσεις έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, οι υπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης, Άννα Ευθυμίου, Νίκος Παπαϊωάννου, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης κ.α.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας δήλωσε μετά την τελετή: «Καλή Φώτιση να έχουμε όλοι μας. Να ευχηθούμε το 2026 η Ελλάδα να ανέβει ακόμη πιο ψηλά. Η Μακεδονία, η Θράκη, η Βόρεια Ελλάδα που έχασε πολλές δεκαετίες κατά το παρελθόν να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να προχωρήσουμε όλοι μαζί πιο δυνατά μπροστά. Και αυτό θα κάνουμε».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, από την πλευρά του, είπε: «Ο αγιασμός των υδάτων φωτίζει τον δρόμο της πίστης, της αλληλεγγύης, της ταπεινότητας. Στη Θεσσαλονίκη, πόλη με βαθιές χριστιανικές ρίζες και ισχυρή πνευματική παράδοση, το μήνυμα των Θεοφανίων μας καλεί σε ενότητα, σε ευθύνη απέναντι στο συνάνθρωπο και σε ανθρωπιά. Με σεβασμό στις αξίες μας και με το βλέμμα μας στο μέλλον θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ισχυρή, πιο αισιόδοξη».

Η Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπογράμμισε: «Σήμερα είναι μια μέρα φώτισης, μια μέρα που δίνει και σε εμάς την ευθύνη να εργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα, προοπτική, τόσο για τη χώρα μας όσο και για την πόλη μας με ενότητα και υπευθυνότητα κυρίως στους νέους ανθρώπους που έχουν το μέλλον μπροστά τους και μάχονται για μια καλύτερη ζωή».

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, ευχήθηκε: «Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Ημέρα της θείας φώτισης ας μας φωτίζει όλους έτσι ώστε η επόμενη μέρα να είναι ειρηνική και να βρει την πατρίδα μας ακόμη πιο ψηλά, ακόμη πιο δυνατή με τη βοήθεια όλων,. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και τα θρησκευτικά διδάγματα της σημερινής ημέρας δίνουν αυτόν τον τόνο».

Η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, που παρακολούθησε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, που τελέστηκαν στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, δήλωσε: «Τα Θεοφάνια, η μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, είναι ταυτισμένα με το φως, το καλό, την ελπίδα. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εργαζόμαστε με ευθύνη και συνέπεια, ώστε οι αξίες αυτές να μετουσιώνονται σε πολιτικές και έργα με μετρήσιμο αποτύπωμα για τον τόπο και για κάθε συμπολίτη μας».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, είπε πως «είναι μια μέρα χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας. Το 2026 ήρθε και ελπίζουμε, ευχόμαστε να είναι μία χρονιά πιο δημιουργική, πιο ανθρώπινη και πιο όμορφη για την πόλη μας τη Θεσσαλονίκη και για όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά και καλή φώτιση σε όλους μας».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου, δήλωσε: «Μεγάλη μέρα σήμερα για τον Ελληνισμό, για την Ορθοδοξία, για κάθε σπίτι. Εύχομαι υγεία, δύναμη και να ξαναβρούμε την ελπίδα, την ελπίδα να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο και πιο δίκαιο».

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, τόνισε: «Καλή χρονιά και καλή φώτιση. Η σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας είναι μια ημέρα ελπίδας. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, στις ικανότητες των ανθρώπων μας. Εμπιστοσύνη στις συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και το 2026 θα είμαστε και πάλι χρήσιμοι και αποτελεσματικοί».

Εικόνες από το Ναύπλιο:

Εικόνες από το λιμάνι της Νέας Κίου:

Θεοφάνεια στην Πρέβεζα:

Σε κλίμα κατάνυξης ο αγιασμός των υδάτων στη Ζάκυνθο

Με την καθιερωμένη λαμπρότητα και σύμφωνα με το τοπικό έθιμο πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στις 11:00, στην κεντρική αποβάθρα του λιμανιού της πόλης της Ζακύνθου, η τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού, στο πλαίσιο του εορτασμού των Θεοφανείων.

Της τελετής προέστη ο μητροπολίτης Ζακύνθου, Διονύσιος, πλαισιωμένος από το ιερατείο, ενώ παρόντες ήταν εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών, φορέων και πλήθος πιστών.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τους ισχυρούς ανέμους, αρκετοί πιστοί προσήλθαν στο λιμάνι για να παρακολουθήσουν την τελετή και να τιμήσουν τη μεγάλη δεσποτική γιορτή της Ορθοδοξίας.

Η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού πραγματοποιήθηκε σε κλίμα κατάνυξης, με τους παριστάμενους να λαμβάνουν την ευλογία του αγιασμένου ύδατος.

Νωρίτερα, στον ναό του Αγίου Νικολάου του Μώλου, τελέστηκε αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ ακολούθησε η ακολουθία του μεγάλου αγιασμού των υδάτων, παρουσία κλήρου και λαού.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας σχηματίστηκε λιτανευτική πομπή, η οποία κατευθύνθηκε προς το λιμάνι, όπου ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις.

Η γιορτή των Θεοφανείων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές του εκκλησιαστικού έτους και στη Ζάκυνθο τιμάται με ιδιαίτερη ευλάβεια, διατηρώντας ζωντανά τα τοπικά έθιμα και την επτανησιακή εκκλησιαστική παράδοση.

Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων στο Ηράκλειο

Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα εορτάστηκε και εφέτος η γιορτή των Θεοφανείων στο Ηράκλειο. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, η πομπή οδηγήθηκε πεζή προς το Λιμάνι του Ηρακλείου για την τελετή καθαγιασμού των υδάτων από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Παρά τη συννεφιά , δεκάδες άτομα όλων των ηλικιών βούτηξαν στα νερά του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν τον σταυρό.

Στον νεαρό άνδρα που έπιασε πρώτος τον σταυρό, παραδοσιακά ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, έδωσε την ευλογία και το δώρο του, ενώ εγκάρδιες ευχές έδωσε σε όλους τους πιστούς .

Στην τελετή παρέστη, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, όπως και βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και τοπικών αρχών, αλλά και πλήθος κόσμου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το φως το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη γύρω μας , το έχουμε ανάγκη μέσα μας» και πώς «το φως πρέπει να το αποζητούμε, να το δεχόμαστε και με πολύ φως να πορευτούμε και σε αυτή τη χρονιά».

Πάντως στη διάρκεια της προσπάθειας να πιάσουν το σταυρό, οι αποκαλούμενοι βουτηχτάδες που έπεσαν στο νερό για να λάβουν την ευλογία του Αγίου Πνεύματος, άσκησαν πιθανόν μεγάλη πίεση στον ξύλινο σταυρό, του οποίου έσπασε ένα τμήμα.

