Μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών κάνει πρεμιέρα στον Alpha, απόψε Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 23:00.

Η αμερικανική αστυνομική δραματική σειρά «Tracker», που αναδείχθηκε η Νο1 νέα σειρά σε τηλεθέαση στις ΗΠΑ τη σεζόν 2023-2024 και συνεχίζει δυναμικά ως Νο1 σειρά και την τρέχουσα σεζόν, έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή, προσφέροντας αγωνία, δράση και έντονο συναισθηματικό βάθος.

Η σειρά «Tracker» βασίζεται στο επιτυχημένο μυθιστόρημα «The Never Game» του Τζέφρι Ντίβερ και συνδυάζει καταιγιστική δράση, αγωνία και ανθρώπινες ιστορίες, καθιστώντας την μια σύγχρονη τηλεοπτική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών.

Η υπόθεση της σειράς

Ο Κόλτερ Σο είναι ένας μοναχικός ερευνητής και «κυνηγός επικηρυγμένων» που διασχίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας αγνοούμενους ανθρώπους και απαντήσεις σε δύσκολες, συχνά επικίνδυνες υποθέσεις, έναντι αμοιβής. Εξοπλισμένος με εξαιρετικές δεξιότητες στην ιχνηλάτηση και την επιβίωση, συνεργάζεται συχνά με τις αρχές, παραμένοντας όμως πάντα ανεξάρτητος και πιστός στον δικό του αυστηρό ηθικό κώδικα.

Πίσω από κάθε αποστολή, ξεδιπλώνεται σταδιακά και η προσωπική του ιστορία: οικογενειακά μυστικά, ένα τραυματικό παρελθόν και η αδιάκοπη αναζήτηση της αλήθειας γύρω από τον θάνατο του πατέρα του. Ένα παζλ που συμπληρώνεται κομμάτι-κομμάτι, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Δημιουργός-Σεναριογράφος: Μπεν Χ. Γουίντερς Σκηνοθεσία: Κεν Όλιν (κ.ά) Ηθοποιοί: Τζάστιν Χάρτλεϊ (Κόλτερ Σο), Φιόνα Ρενέ (Ρίνι Γκριν),Ρόμπιν Γουάιγκερτ (Τέντι Μπρούιν), Άμπι ΜακΈνανι (Βέλμα Μπρούιν), Έρικ Γκρέις (Μπόμπι Έξλεϊ), Τζένσεν Άκλς (Ράσελ Σο), Σοφία Πέρνας (Μπίλι Μάταλον).

{https://www.youtube.com/watch?v=tPInUhg2L34}