Τα μέχρι τώρα στοιχεία, δείχνουν πως δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον αγνοούμενο πυροσβέστη από τις Σέρρες.

Ο 45χρονος είχε φύγει από την οικία του το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου με το αυτοκίνητό του και έκτοτε τα ίχνη του είχαν χαθεί.

Η σορός βρέθηκε στο ύψωμα Ομορφοπλαγιά του όρους Μπέλλες στη θέση Χωνί.

Η σορός εντοπίστηκε από κτηνοτρόφο της περιοχής, κοντά σε καλύβα κυνηγών σε μεγάλο υψόμετρο και δύσβατη περιοχή, και αντιστοιχεί στον διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων που αγνοούνταν.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών και ιατροδικαστής έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν αν η σορός ανήκει στον 45χρονο διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου που αγννούνταν ή σε κάποιον άλλο.

Τελικά, η σορός αναγνωρίστηκε από συγγενικό πρόσωπο του πυροσβέστη, ενώ θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να επιβεβαιωθεί και τυπικά η ταυτότητα του θύματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων εντοπίστηκε ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του.

Επίσης, η σορός, που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και τη Δευτέρα θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη νεκροτομή, είναι σε αποσύνθεση και φέρει τραύματα από ζώα.

