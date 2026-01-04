Η σορός του 45χρονου βρέθηκε από κυνηγούς – μέλη του ΟΦΚΑΘ, στο όρος Μπέλλες στη θέση «Χωνί» σε υψόμετρο 1430 μέτρων σε ένα αρκετά «περίεργο» σημείο, όπως το χαρακτηρίζουν.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αλλά και των τοξικολογικών, θα δώσουν φως στα αίτια θανάτου του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη, του διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου στις Σέρρες, του οποίου η σορός βρέθηκε το Σάββατο (03.01.2026) από κυνηγούς στο όρος Μπέλλες.

Αν και η σορός του διοικητή βρέθηκε σε κακή κατάσταση -έφερε δαγκωματιές από άγρια ζώα-, εκτιμάται πως δεν υπάρχουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας. Οι αρχές «βλέπουν» αυτοκτονία αφού το τελευταίο διάστημα, ο διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροίων Σερρών ήταν ανήσυχος και δεν κοιμόταν πολύ, όπως αποκαλύφθηκε από τα ευρήματα του smartwatch του.

Ο 45χρονος βρέθηκε σχεδόν μπρούμυτα, σε εμβρυακή στάση, φορώντας μόνο το εσώρουχο του και τις κάλτσες ενώ είχε βάλει στο στόμα του το σταυρουδάκι που φορούσε με αλυσίδα στον λαιμό του.

Τα μέλη του ΟΦΚΑΘ ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές όπου έσπευσαν στο σημείο για την συλλογή των στοιχείων αλλά και την απομάκρυνση της σορού.

Από πολύ νωρίς φαινόταν πως η σορός ανήκει στον 45χρονο μιας και τα ρούχα του ταίριαζαν με τα ρούχα που φορούσε ο διοικητής την ημέρα που εξαφανίστηκε. Η οικογένειά του αναζητούσε τα ίχνη του από τις 23 Δεκεμβρίου ενώ για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί και Silver Alert.