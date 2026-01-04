Ο Γιώργος Παπαδάκης πέθανε σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, μετά από έμφραγμα.

Με μια συγκινητική ανάρτηση ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη που πέθανε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος υπέστη έμφραγμα το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιανουαρίου και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν για πάνω από 30 χρόνια η σταθερή «Καλημέρα» σε κάθε ελληνικό σπίτι. Η προσφορά και το ήθος του στην ενημέρωση θα μείνουν ανεξίτηλα. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του» έγραψε ο Χάρης Δούκας.