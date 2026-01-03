Λίγο πριν τις γιορτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε την Ελευθερία Ζεγγίνη στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ERC για να συμβάλει στη στρατηγική ανάπτυξη του κορυφαίου οργανισμού της Ευρώπης που χρηματοδοτεί την έρευνα αιχμής.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο λειτουργεί ως ανεξάρτητο διοικητικό όργανο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), καθορίζει την επιστημονική στρατηγική του οργανισμού, επιβλέπει την εφαρμογή και την απόδοση των χρηματοδοτικών του προγραμμάτων και διασφαλίζει τη διαύγεια στην επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα και με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Από το 2007 που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας υποστηρίζει εξαιρετικούς ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας μέσω τεσσάρων βασικών προγραμμάτων επιχορηγήσεων (ERC Starting, Consolidator, Advanced, και Synergy Grant) καθώς και του προγράμματος Απόδειξης Ιδέας (Proof of Concept) για τη διευκόλυνση της πρώιμης καινοτομίας.

«Είναι τιμή μου να συμμετέχω στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ERC. Ανυπομονώ να συμβάλω στην αποστολή του, η οποία είναι η υποστήριξη της έρευνας αιχμής και η προώθηση της επιστημονικής αριστείας σε όλη την Ευρώπη», δηλώνει η Δρ Ελευθερία Ζεγγίνη, Διευθύντρια του Institute of Translational Genomics στο Helmholtz Zentrum München στη Γερμανία και Διακεκριμένη Καθηγήτρια (Distinctinguished Professor) στο Technical University of Munich (TUM), όπου κατέχει την έδρα της Μεταφραστικής Γονιδιωματικής.

«Το Helmholtz Munich έχει δεσμευτεί για την επιστημονική αριστεία και θεωρεί το ERC ως ακρογωνιαίο λίθο της χρηματοδότησης της έρευνας από την ΕΕ. Ο διορισμός της Ελευθερίας Ζεγγίνη αποτελεί απόδειξη των εξαιρετικών επιστημονικών επιτευγμάτων και της ηγετικής της θέσης στην επιστήμη. Αυτή η αναγνώριση από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ERC υπογραμμίζει τον παγκόσμιο αντίκτυπο του έργου της», δήλωσε ο καθηγητής Martin Hrabě de Angelis, Μέλος και Εκπρόσωπος Τύπου του Εκτελεστικού Συμβουλίου στο Helmholtz Munich.

Μια κορυφαία επιστήμονας στη μεταφραστική γονιδιωματική

Η Ελευθερία Ζεγγίνη είναι μία εξέχουσα επιστημονική προσωπικότητα, με μεγάλη διεθνή αναγνώριση και παραγωγή ιδιαίτερα σημαντικών αποτελεσμάτων στον τομέα της μεταφραστικής γονιδιωματικής.

Η έρευνα της Ελευθερίας Ζεγγίνη επικεντρώνεται στη μεταφραστική γονιδιωματική, με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή στατιστικών και υπολογιστικών μεθόδων για την ενσωμάτωση μοριακών, γονιδιωματικών και επιδημιολογικών συνόλων δεδομένων. Χρησιμοποιεί προσεγγίσεις όπως η GWAS μεγάλης κλίμακας για τη μελέτη σύνθετων ασθενειών όπως ο διαβήτης τύπου 2 και η οστεοαρθρίτιδα, με στόχο την αποκάλυψη κοινών μηχανισμών που οδηγούν στην ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. Στόχος της είναι να μεταφράσει αυτές τις γνώσεις σε καλύτερες στρατηγικές πρόληψης και πιο εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Η Ελευθερία Ζεγγίνη σπούδασε Βιοχημεία και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στην Ανθρώπινη Γονιδιωματική στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, με ερευνητικό ενδιαφέρον στην ανοσογενετική παιδικής αρθρίτιδας. Πριν ενταχθεί στο Helmholtz του Μονάχου, ηγήθηκε ερευνητικού προγράμματος στην αναλυτική γονιδιωματική στο Ινστιτούτο Wellcome Sanger στο Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις και είναι μέλος της Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών (Ηνωμένο Βασίλειο), του ELLIS – the European Laboratory for Learning and Intelligent Systemsης, της Academia Europaea και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), καθώς έχει υπηρετήσει και στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας (EMBL).