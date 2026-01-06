Το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

Με κάθε επισημότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στην Αθήνα. Το πρωί της 6ης Ιανουαρίου 2026, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο Κολωνάκι.

Στη συνέχεια, παρέστη στη τελετή Αγιασμού των Υδάτων στο Αδριάνειο Υδραγωγείο (Δεξαμενή Αθηνών) με την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού να πραγματοποιείται από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ευρίπου, κ. Χρυσόστομο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας δήλωσε: «Από τη Δεξαμενή Αθηνών, μεταφέρουμε το φως και την ελπίδα σε κάθε γειτονιά της πόλης. Τα Θεοφάνεια είναι η γιορτή του φωτός και της φώτισης των ανθρώπων. Για την Αθήνα, η φώτιση αυτή σημαίνει ενότητα, συνεργασία, αλληλεγγύη και πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και φως σε κάθε προσωπικό και συλλογικό βήμα της νέας χρονιάς. Χρόνια πολλά».

Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, της Εκκλησίας, των πανεπιστημιακών Αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και αντιδήμαρχοι και διευθυντές του Δήμου Αθηναίων.