Όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση του κόμματος.

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά σχολίασε τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο Ιράν και προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Όπως αναφέρεται: «Το θεοκρατικό καθεστώς προχώρησε σε σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, επιχειρώντας να αποκρύψει την έκταση της βίας. Παράλληλα, οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσθέτουν επικίνδυνα στοιχεία διεθνούς έντασης σε μια ήδη εκρηκτική κατάσταση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι εξελίξεις στο Ιράν προκαλούν βαθιά ανησυχία. Αξιόπιστες μαρτυρίες από ιατρικές πηγές κάνουν λόγο για δεκάδες έως εκατοντάδες νεκρούς διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους νέους ανθρώπους, από πραγματικά πυρά κατά τη βίαιη καταστολή των αντικαθεστωτικών κινητοποιήσεων. Την ίδια στιγμή, το θεοκρατικό καθεστώς προχώρησε σε σχεδόν πλήρη διακοπή του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, επιχειρώντας να αποκρύψει την έκταση της βίας.

Οι απειλές της ιρανικής ηγεσίας, με τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ να προειδοποιεί για σκληρή τιμωρία των διαδηλωτών και τη δικαιοσύνη να αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο θανατικών ποινών, επιβεβαιώνουν την κλιμάκωση της καταστολής.

Παράλληλα, οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσθέτουν επικίνδυνα στοιχεία διεθνούς έντασης σε μια ήδη εκρηκτική κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν, ώστε να μη μετατραπεί η αιματηρή καταστολή στο εσωτερικό της χώρας σε πρόσχημα για έναν νέο, ευρύτερο και καταστροφικό πόλεμο στην περιοχή.

Η Νέα Αριστερά καταδικάζει χωρίς αστερίσκους τη χρήση θανατηφόρας βίας εναντίον άοπλων πολιτών. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον ιρανικό λαό και είμαστε πάντα με το πλευρό της υπεράσπισης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».