Σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο κέντρο των Χανίων εισέβαλε ληστής από όπου αφαίρεσε το ποσό των 1.200 ευρώ.
Η ληστεία έγινε τα ξημερώματα, στις 01.30, όταν αγνώστων στοιχείων άνδρας εισήλθε από το μικρό παράθυρο της τουαλέτας του πρακτορείου το οποίο βρίσκεται στον πάνω όροφο της επιχείρησης. Ο δράστης αρχικά προσπάθησε να παραβιάσει το παράθυρο του ισογείου αλλά αφού δεν τα κατάφερε προσπάθησε από το μικρό παράθυρο της τουαλέτας.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που έδωσε ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου στις Αρχές, ο δράστης μέσα σε ελάχιστο χρόνο πέρασε στο χώρο του ταμείου από όπου αφαίρεσε το ποσό.