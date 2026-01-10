Η ληστεία έγινε αντιληπτή το πρωί από τον γιο του ιδιοκτήτη οπότε και ενημερώθηκε η Αστυνομία που ανέλαβε να ερευνήσει τα στοιχεία και να προχωρήσει στον εντοπισμό του δράστη.

Σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο κέντρο των Χανίων εισέβαλε ληστής από όπου αφαίρεσε το ποσό των 1.200 ευρώ.

Η ληστεία έγινε τα ξημερώματα, στις 01.30, όταν αγνώστων στοιχείων άνδρας εισήλθε από το μικρό παράθυρο της τουαλέτας του πρακτορείου το οποίο βρίσκεται στον πάνω όροφο της επιχείρησης. Ο δράστης αρχικά προσπάθησε να παραβιάσει το παράθυρο του ισογείου αλλά αφού δεν τα κατάφερε προσπάθησε από το μικρό παράθυρο της τουαλέτας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έδωσε ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου στις Αρχές, ο δράστης μέσα σε ελάχιστο χρόνο πέρασε στο χώρο του ταμείου από όπου αφαίρεσε το ποσό.