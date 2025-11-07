«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Μην χάσετε τα νέα επεισόδια της σειράς Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30.

Καταιγιστικές ερχονται οι εξελίξεις στο «Πόρτο Λεόνε».

Η Λένα το σκάει για να πάει κρυφά στο νοσοκομείο, στο παιδί της που είναι άρρωστο!

Ο Γρηγόρης έχοντας πειστεί για την αθωότητά της Αγγελικής τη ζητά σε ραντεβού, το οποίο παίρνει μια αναπάντεχη τροπή. Εν τέλει όμως το ζευγάρι έρχεται πολύ κοντά! Ο Καπετανάκος, οργισμένος από την συνεργασία του Στελάρα µε την Αλεξάνδρα και την Αγγελική, οργανώνει ένα σχέδιο ώστε να εμποδίσει τις ενέργειές τους.

Η Λένα το σκάει για να πάει κρυφά στο νοσοκομείο και η Γαλήνη αποφασίζει να μπει μπροστά προκειμένου να τη σώσει από το μένος του πατέρα της!

«Πόρτο Λεόνε»: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Μη χάσετε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, στις 22:30

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επεισόδιο 15

Ο Βούλγαρης, όντας εξοργισµένος από τις απαιτήσεις του συνδικάτου των μηχανικών, έχει να αντιμετωπίσει και µια αναπάντεχη αρρώστια του µωρού της Λένας, το οποίο µμεταφέρεται εσπευσμένα από την Σύρο στο νοσοκομείο Παίδων, προκαλώντας νέες εντάσεις.

Η Αγγελική προσλαμβάνεται επίσημα στην ναυτιλιακή εταιρεία Βούλγαρη και ο Γρηγόρης έχοντας πειστεί για την αθωότητά της, τη ζητά σε ραντεβού.

Ο Καπετανάκος, οργισμένος από την συνεργασία του Στελάρα µε την Αλεξάνδρα και την Αγγελική, οργανώνει ένα σχέδιο ώστε να εμποδίσει τις ενέργειές τους, ενώ παράλληλα, ο Γιάμαρης, ξανακοιτώντας τα καταχωρημένα στοιχεία της δολοφονίας του Στράτου, ανακαλύπτει κάτι που θα ρίξει νέο φως στην υπόθεση και θα τους οδηγήσει σε πιθανά ίχνη της µμυστηριώδους ερωμένης του Στράτου.

Μη χάσετε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στις 22:30

Επεισόδιο 16

Η Αλεξάνδρα στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τον Ηλία, που της ζητάει εξηγήσεις για την παρουσία της Αγγελικής στο γραφείο του Βούλγαρη, αναγκάζεται να του αποκαλύψει µμισές αλήθειες.

Ο Γιάμαρης ζητάει από τον Καπετανάκο τη λίστα µε τις γυναίκες που δουλεύουν γι’ αυτόν, ενώ το ραντεβού του Γρηγόρη με την Αγγελική παίρνει μια αναπάντεχη τροπή.

Η Λένα το σκάει για να πάει κρυφά στο νοσοκομείο και η Γαλήνη αποφασίζει να μπει μπροστά προκειμένου να τη σώσει από το μένος του πατέρα της.

Η Κοραλία πηγαίνει για πρώτη φορά µε πελάτη, ενώ η Αγγελική παραδίνεται στα φιλιά του Γρηγόρη.

Porto Leone : Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Alpha!