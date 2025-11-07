Η πιο αθλητική δοκιμασία επιβράβευσης του GNTM 2025.

Η αποχώρηση της Μιλένας Αντύπα και η νίκη του Edouardo Τεντέσκι, σφράγισαν το προηγούμενο επεισόδιο του GNTM, ενώ σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, τα μοντέλα, έρχονται αντιμέτωπα με μία ακόμη διαφορετική και άκρως ξεχωριστή δοκιμασία επιβράβευσης με μία ιδιαίτερη καλεσμένη.

Οι Δοκιμασίες Επιβράβευσης του GNTM 2025 δεν έχουν μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αλλά πολύ συχνά αποτελούν και ένα τεστ προετοιμασίας για την απαιτητική Δοκιμασία Αποχώρησης, που ακολουθεί.

Και αυτό το επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά η παρουσία της Ζενεβιέβ και της Ηλιάνας στη βίλα του διαγωνισμού

GNTM 6: Η πιο αθλητική δοκιμασία του διαγωνισμού είναι γεγονός

«Δοκιμασία επιβράβευσης, αμοιβή, ένας πολύ λαμπερός καλεσμένος», σημείωσε χαρακτηριστικά η Ζενεβιέβ Μαζάρι, προετοιμάζοντας τα μοντέλα για τα όσα ακλουθούν.

«Πελάτης» του σημερινού Challenge, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά brand του αθλητισμού, ενώ τα μοντέλα, βγήκαν στην αυλή της βίλας για να προμηθευτούν με τα απαραίτητα ρούχα.

Αμέσως μετά οι διαγωνιζόμενοι συνάντησαν τη Lila, η οποία με την παρουσία της, θα καθοδηγήσει τα μοντέλα, έτσι ώστε να καταλάβουν το ζητούμενο και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Βλέποντας την τραγουδίστρια, όλοι έμειναν έκπληκτοι με την Ξένια και το Νάρκισσο να δηλώνουν φανερά τον ενθουσιασμό τους. Η Ραφαηλία αντίστοιχα, ενθουσιάστηκε περισσότερο με τον φωτογράφο του σετ, Άγγελο Δριστέλα.

Ποιο είναι όμως το ζητούμενο της δοκιμασίας;

Η Δοκιμασία Επιβράβευσης έχει έντονο αθλητικό στυλ, απαιτεί καλή φυσική κατάσταση, απόλυτο έλεγχο του σώματος και αστείρευτη ενέργεια.

Τα μοντέλα, θα πρέπει να χοροπηδήσουν πάνω σε ένα τραμπολίνο και να περάσουν μέσα από μία τεράστια κορνίζα. Μέσα σε ένα λεπτό ο κάθε ένας θα πρέπει να δώσει την καλύτερη πόζα με την πιο δυνατή έκφραση, ενώ οι λήψεις θα πρέπει να είναι μέσα στο κάδρο και όταν θα περνάνε μέσα από αυτό.

{https://www.youtube.com/watch?v=9ZLdfpaOUl8&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}

Παρά το γεγονός πως τα μοντέλα, έδειξαν να χαίρονται και να ευχαριστιούνται την συγκεκριμένη δοκιμασία, η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα, δεν έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένες. Οι δύο γυναίκες επέστησαν την προσοχή στους διαγωνιζόμενους.

Οι δύο που ξεχώρισαν ήταν ο Γιώργος και ο Αναστάσης, ενώ μεγάλος νικητής της δοκιμασίας αυτής ήταν ο Αναστάσης!

{https://www.youtube.com/watch?v=jNaGHvoPrXE&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}