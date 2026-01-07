Οι εκπρόσωποί τους ζητούν συνάντηση με Πιερρακάκη.

Να κλείσει το μέτωπο με τις λαϊκές αγορές που ξεκινούν σήμερα απεργία επιχειρεί ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης συναντά σήμερα τους εκπροσώπους της σε μια προσπάθεια να μην συνεχιστεί η απεργία διαρκείας.

Εκπρόσωποι που όμως ζητούν συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών καθώς κύριο αίτημά τους είναι η τεκμαρτή φορολόγησή τους.

Εκεί συνεπώς θα κριθεί το μέλλον της απεργίας διαρκείας των λαϊκών, εκτός και αν ο υπουργός Ανάπτυξης επιδείξει μαγικές ικανότητες και τους πείσει να σταματήσουν την απεργία!

Β.Σκ.