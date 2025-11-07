Το GNTM 2025, βγαίνει στου αγρούς και ο Λάκης το διασκεδάζει.

Στο προηγούμενο επεισόδιο η Μιλένα Αντύπα ήταν εκείνη που έκλεισε την πόρτα του φετινού GNTM πίσω της, ενώ η λήψη του Edouardo, ήταν εκείνη που ξεχώρισε στο πλατό.

Παρ’ όλα αυτά, οι δοκιμασίες δεν σταματούν, ενώ σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, έρχεται ακόμη ένα Challenge επιβράβευσης με οδηγό την Lila και μία δοκιμασία αποχώρησης που θα μείνει αξέχαστη στα μοντέλα που συνεχίζουν στο διαγωνισμό.

GNTM 6: Οι κόντρες, οι πόζες και οι λήψεις

Στην αποψινή δοκιμασία αποχώρησης, τα μοντέλα μετατρέπονται σε fashion icon βοσκούς και βοσκοπούλες, με εντυπωσιακό styling και μακιγιάζ, ενώ θα πρέπει να ποζάρουν μέσα σε μια παραδοσιακή στάνη, παρέα με τα πρόβατα!

Ο Λάκης Γαβαλάς ο Άγγελος Μπράτης και ο Έντι Γαβριηλίδης, οι οποίοι παίρνουν πολύ σοβαρά τον ρόλο τους και ζητάνε τα μοντέλα να ποζάρουν και να φωτογραφηθούν σαν να έκαναν editorials σε μεγάλα περιοδικά μόδας του εξωτερικού.

Όλοι δίνουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις στα μοντέλα για να φέρουν στο πλατό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ωστόσο ο Λάκης, φαίνεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την εν λόγω δοκιμασία και τη φύση που κυριαρχεί στο σημείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-de2aujg3342p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λίγο νωρίτερα ωστόσο, η Lila, έκανε την εμφάνισή της στη βίλα του GNTM 2025 και ο Νάρκισσος με την Ξένια, δείχνουν να απολαμβάνου τη στιγμή περισσότερο από τον κάθε έναν, δηλώνοντας μεγάλη φαν της τραγουδίστριας. Ο σκοπός της παρουσίας της στο διαγωνισμό;

Μα φυσικά να καθοδηγήσει τα μοντέλα για να ποζάρουν με αθλητικό στυλ και να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de2ax7z4kig9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρ’ όλα αυτά, στο πλατό, ο Νάρκισσος, φαίνεται να μην ζει την καλύτερή του στιγμή. Ο Άγγελος Μπράτης, τον κρίνει αυστηρά, καθώς το αποτέλεσμα που φέρνει στο πλατό, δείχνει πως ο διαγωνισμός δεν αντιλαμβάνεται τη θέση του φωτογράφου στο σετ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de2ashrth5ep?integrationId=40599y14juihe6ly}