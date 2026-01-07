Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στις επιλογές οι οποίες μελετώνται είναι και η «χρήση του στρατού».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αγοράσουν τη Γροιλανδία και ότι πρόσφατες δηλώσεις για την τεράστια νήσο, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως αναγγελία στρατιωτικής επέμβασης, μετέδωσαν χθες Τρίτη αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο κ. Ρούμπιο έκανε τα σχόλια αυτά σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση κοινοβουλευτικών των ΗΠΑ, ανέφερε η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για όσα διαμείφθηκαν.

Η εφημερίδα New York Times, σε παρόμοιο δημοσίευμά της, ανέφερε πως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους συνεργάτες του να του παρουσιάσουν επικαιροποιημένο σχέδιο για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Ο ρεπουμπλικάνος είχε διατυπώσει την ιδέα ήδη κατά την πρώτη του θητεία στο αξίωμα (2017-2021).

Η αμερικανική κυβέρνηση τελευταία κλιμακώνει τη ρητορική της όσον αφορά τη Γροιλανδία. Χθες, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στις επιλογές οι οποίες μελετώνται είναι και η «χρήση του στρατού».

Ο Ρούμπιο δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στο τι εννοούσε με την αγορά της Γροιλανδίας. Ο κ. Τραμπ πέρασε δεκαετίες στη Νέα Υόρκη ως κατασκευαστής ακινήτων, και ένας από τους κορυφαίους διπλωματικούς απεσταλμένους του, ο Στιβ Γουίτκοφ, προέρχεται από το ίδιο υπόβαθρο.

Η Γροιλανδία είναι μια αραιοκατοικημένη, αυτόνομη περιοχή που εμπίπτει στα κυρίαρχα όρια της Δανίας, μέλους του ΝΑΤΟ. Η Δανία καθιέρωσε αποικιακό έλεγχο στη Γροιλανδία τον 18ο αιώνα και της επέτρεψε να γίνει αυτόνομη τον 20ό αιώνα.

Την Τρίτη, οι ηγέτες έξι κρατών του ΝΑΤΟ ενώθηκαν με τη Μέτε Φρέντερικσεν, την πρωθυπουργό της Δανίας, για να εκδώσουν μια αξιοσημείωτη κοινή δήλωση, αντιδρώντας στους ισχυρισμούς του Τραμπ περί κατάληψης της Γροιλανδίας. Οι χώρες που συμμάχησαν με τη Δανία ήταν η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία - όλες στενοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της», ανέφεραν στην κοινή δήλωση. «Εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν τις ίδιες».