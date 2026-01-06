Πώς απαντά ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, στις απειλές Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμμένει στους ισχυρισμούς του ότι οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα εάν προστατεύονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες μετά την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη Δανία και το δανικό έδαφος.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η Γροιλανδία είναι μια στρατηγικά σημαντική τοποθεσία που είναι κρίσιμη από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και είναι βέβαιος ότι οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα εάν προστατεύονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις σύγχρονες απειλές στην περιοχή της Αρκτικής», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι στο CNN. «Ο Πρόεδρος έχει δεσμευτεί να εδραιώσει μακροπρόθεσμη ειρήνη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», πρόσθεσε.

«Η ασφάλεια της Αρκτικής βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου»

Στο σύνολό τους τα σκανδιναβικά κράτη υποστηρίζουν ότι η ασφάλεια της Αρκτικής βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, με τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας να δηλώνουν τα εξής:

«Ως σκανδιναβικές χώρες, κράτη της Αρκτικής και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, έχουμε συλλογικά δεσμευτεί να διατηρήσουμε την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην Αρκτική. Όλοι έχουμε λάβει μέτρα για την αύξηση της αποτροπής και της άμυνας στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω νέων δυνατοτήτων, δραστηριοτήτων, παρουσίας και αυξημένης επίγνωσης της κατάστασης. Υποστηρίζουμε το ΝΑΤΟ να αυξήσει την παρουσία και την επαγρύπνησή του στην περιοχή. Έχουμε αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις μας στην ασφάλεια της Αρκτικής και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ακόμη περισσότερα σε στενή διαβούλευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Η ασφάλεια στην Αρκτική βασίζεται στον σεβασμό των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του απαραβίαστου των συνόρων. Το Βασίλειο της Δανίας, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ και ιστορικά έχει συνεργαστεί στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω της Συμφωνίας Άμυνας μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας του 1951, η οποία προσφέρει ευκαιρίες για αυξημένη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επαναλαμβάνουμε συλλογικά ότι τα ζητήματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας να τα αποφασίσουν μόνα τους».

«Η Δανία δεν έχει δικαίωμα στην περιοχή της Αρκτικής»

Νωρίτερα την Τρίτη, σε συνέντευξή του στο CNN, ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού του προέδρου των ΗΠΑ για θέματα πολιτικής, ισχυρίστηκε ότι δε θα χρειαστεί στρατιωτική επέμβαση για την κατάληψη του νησιού επειδή «κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Υποστήριξε επίσης ότι η Δανία δεν έχει δικαίωμα στην περιοχή της Αρκτικής, η οποία είναι πρώην δανική αποικία και παραμένει μέρος του βασιλείου της. Η Κοπεγχάγη συνεχίζει να ελέγχει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Γροιλανδίας. Όταν ρωτήθηκε αν η στρατιωτική δράση κατά της Γροιλανδίας ήταν εκτός συζήτησης, δήλωσε λανθασμένα ότι ο πληθυσμός της ήταν 30.000 ενώ στην πραγματικότητα είναι 57.000, λέγοντας: «Τι εννοείτε στρατιωτική δράση κατά της Γροιλανδίας; Η Γροιλανδία έχει πληθυσμό 30.000 ανθρώπων.

«Το πραγματικό ερώτημα είναι ποιο δικαίωμα έχει η Δανία να διεκδικεί τον έλεγχο της Γροιλανδίας; Ποια είναι η βάση της εδαφικής τους αξίωσης; Ποια είναι η βάση τους για να έχουν τη Γροιλανδία ως αποικία της Δανίας; Οι ΗΠΑ είναι η δύναμη του ΝΑΤΟ. Για να ασφαλίσουν οι ΗΠΑ την περιοχή της Αρκτικής για να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν το ΝΑΤΟ και τα συμφέροντά του, προφανώς η Γροιλανδία θα πρέπει να είναι μέρος των ΗΠΑ. Και έτσι αυτή είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε ως χώρα. Αυτή είναι μια διαδικασία που θα κάνουμε ως κοινότητα εθνών. Δεν χρειάζεται καν να σκεφτούμε ή να μιλήσουμε» για μια στρατιωτική επιχείρηση στη Γροιλανδία, προσθέτοντας: «Κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει στρατιωτικά τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα».

Από πλευράς του πάντως, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, έκανε επίσης μια έντονη δήλωση στην οποία προέτρεψε τον Τραμπ να εγκαταλείψει τις «φαντασιώσεις του για προσάρτηση» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εντελώς και εντελώς απαράδεκτη» ρητορική. «Αρκετά πια», είπε.

Οι Ινουίτ θεωρείται ότι ζουν στη Γροιλανδία ήδη από το 2500 π.Χ. Ο σύγχρονος αποικισμός ξεκίνησε το 1721, όταν ο Χανς Έγκεντε έφτασε ενεργώντας με την υποστήριξη της τότε Δανίας-Νορβηγίας. Παρέμεινε αποικία μέχρι το 1953, όταν έγινε μέρος του βασιλείου της Δανίας. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Δανία καταλήφθηκε από τη Γερμανία, η Γροιλανδία καταλήφθηκε από τις ΗΠΑ και επέστρεψε στη Δανία το 1945. Οι ΗΠΑ είχαν μια στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, η οποία είναι σημαντική για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων, στο Πιτούφικ (πρώην Θούλε). από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη υποστήριξη για την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τη μεταχείριση του λαού της Γροιλανδίας από τη Δανία - συμπεριλαμβανομένου του σκανδάλου με το σπιράλ - κατά τη διάρκεια και μετά την αποικιοκρατία. Αλλά εν μέσω του φάσματος της απειλής του Τραμπ, η Γροιλανδία σχημάτισε τον Μάρτιο μια νέα τετρακομματική κυβέρνηση συνασπισμού σε μια επίδειξη εθνικής ενότητας, με την πρώτη σελίδα της συμφωνίας συνασπισμού να αναφέρει: «Η Γροιλανδία μας ανήκει».